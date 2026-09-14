Trainer entdecken großen Nerf in Pokémon GO, jetzt gibt es ein offizielles Statement

Seit einigen Tagen hat die Community in Pokémon GO eine Verschlechterung beobachtet. Nun äußert man sich offiziell dazu.

Die meisten von euch dürften in den letzten Tagen eine Veränderung in Pokémon GO bemerkt haben: die Anzahl der Ballons von Team GO Rocket. Bis vor kurzem erschienen diese im 4x am Tag im Abstand von je 6 Stunden, beginnend ab 0:00 Uhr.

Seit Beginn der neuen Season Abendgoldpfade, die am 8. September 2026 gestartet ist, gibt es hier eine Änderung. Und nun auch offiziell die Gewissheit, dass es sich hierbei nicht um einen Bug handelt.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

„Eine beabsichtigte Anpassung“

Was hat sich geändert? Während ihr, wie bereits erwähnt, in der Vergangenheit außerhalb von Rocket-Events 4 Ballons am Tag finden konntet, ist diese Anzahl nun stark reduziert. Während es zur neuen Anzahl keine offiziellen Infos gibt, berichtet ein Großteil der Community von einem Ballon am Tag.

Wie ist die Änderung aufgefallen? Zunächst gab es zu dieser Änderung keine offiziellen Informationen von Pokémon GO. Während sich die Anzahl an Beiträgen in der Community dazu häuften (wie beispielsweise hier auf Reddit), sah sich Pokémon GO scheinbar gezwungen, Stellung zu beziehen.

Dazu wurde das folgende Statement veröffentlicht:

Trainer, wir möchten euch bestätigen, dass die geringere Häufigkeit von Team GO Rocket-Ballons eine beabsichtigte Anpassung ist. Bitte beachtet, dass die Häufigkeit der Ballons während der Übernahmen durch Team GO Rocket oder anderer Events weiterhin zunehmen kann. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und leiten diese aktiv weiter, während wir das Update weiterhin beobachten. Scopely Explore Support auf X

Wen betrifft die Änderung? Natürlich grundsätzlich alle. Weniger Ballons bedeutet, dass die garantierten Rocket-Begegnungen, die ihr durch die Ballons von Zuhause durchführen konntet, stark reduziert werden. Da ihr auf dem Weg zu Level 80 auch mehrmals Rockets besiegen müsst, könnte das Erledigen dieser Aufgaben erschwert werden.

Vor allem betrifft diese Änderung jedoch Spieler, die in ländlichen Regionen unterwegs sind. Während diese mit den Ballons bis zu 4 garantierte Rocket-Begegnungen am Tag hatten, könnte das Besiegen des gemeinen Teams erschwert werden, wenn es in der Region nur wenige PokéStops gibt.

Was sagt ihr zu dem Nerf und der Vorgehensweise von Pokémon GO in diesem Fall? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch in den nächsten Wochen im Spiel erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.