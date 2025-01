Trainer verschwendet seinen wertvollen Meisterball in Pokémon GO, weil er eine wichtige Info nicht kennt

In Pokémon GO fängt der Meisterball jedes Pokémon garantiert. Doch dass er sich ausgerechnet bei einer Art von besonders coolen Pokémon nicht lohnt, haben nicht alle auf dem Schirm.

Der Meisterball ist der beste Ball in der Pokémon-Welt und somit auch in Pokémon GO. Das Item debütierte im Mai 2023, es ist aber sehr selten und bisher konnte man nur wenige Exemplare des Balls bekommen.

Dementsprechend überlegt man sich gut, wofür man den Meisterball tatsächlich einsetzt. Im besten Falle ist es ein besonders seltenes Pokémon, oder ein besonders starkes – nichts Alltägliches.

Besonders beliebt sind die legendären Galar-Vögel als Ziel des Balls. Denn sie tauchen nur unter Einsatz des täglichen Abenteuerrauchs auf. Das ist ein 15-Minuten-Zeitfenster, bei dem das Spazieren zusätzliche Spawns liefert – dazu gehören, wenn man ganz viel Glück hat, auch Galar-Arktos, Zapdos oder Lavados.

Sie gehören zu den seltensten Monstern im Spiel. Dummerweise flüchten sie extrem schnell und sind sehr schwer zu fangen. Cooles Monster, selten, schwer zu fangen – also perfekt für den Meisterball. Und noch seltener sind ihre Shiny-Versionen, die man seit Oktober 2024 entdecken kann.

Aber: Gerade die Shiny-Varianten sollte man tatsächlich nicht mit dem Meisterball fangen. Warum, das verdeutlicht gerade wieder ein Post in der Reddit-Community zu Pokémon GO.

Wilde Shiny-Legendäre flüchten nicht, doch viele wissen das nicht

Im Subreddit zu Pokémon GO postete ein User stolz seinen Fang von Galar-Lavados – und zwar in der seltenen Shiny-Variante. Dazu schrieb der User: „Habe meinen einzigen Meisterball benutzt, um das hier heute zu fangen“ (via reddit).

Und auch, wenn das Pokémon natürlich wahnsinnig cool und selten ist: Den Meisterball hätte es ausgerechnet hier tatsächlich nicht gebraucht. Zumindest theoretisch.

Denn dass dieses Lavados einfach aus dem Kampf flüchtet, braucht man nicht zu befürchten: Es kann nicht abhauen, da es ein legendäres Shiny in der Wildnis ist. Dementsprechend kann man so lange Bälle draufwerfen, bis es geschnappt ist. Darauf weisen in den Kommentaren auch direkt viele Trainer hin, denn es ist nicht das erste Mal, dass jemand seinen Ball für so ein eigentlich cooles Monster „verschwendet“.

Das muss man beachten: Es gibt gleichzeitig ein paar Gründe, weshalb der Meisterball sich hier doch lohnt.

Shiny-Lavados kann nicht aus dem Kampf flüchten, doch schwer zu fangen ist es trotzdem. Möglich ist, dass es wiederholt ausbricht und man alle seine Bälle erfolglos wirft. Dann hat man irgendwann keine mehr und es hilft tatsächlich nur noch der Meisterball.

Einige Trainer erwähnen, dass Pokémon GO abstürzen könnte, wenn man Pech hat. Wer hier kein Risiko gehen will, wirft vermutlich auch den Meisterball.

Ist man als Beifahrer im Auto unterwegs, oder fängt beispielsweise bei einer Busfahrt Monster, kann es sein, dass man als zu schnell eingeordnet wird und Fänge nicht funktionieren.

Oder, ganz einfach: Man findet es cool, so ein seltenes Monster mit dem Meisterball zu fangen.

Den Trainer scheint es jedenfalls nicht besonders zu ärgern. Der User schreibt in den Kommentaren: „Alles gut, für mich war es das wert“. Wenn ihr euren Meisterball für andere Pokémon aufsparen wollt, könnt ihr euch einfach merken, dass Shinys in der Wildnis in der Regel nicht abhauen können. Wenn ihr ein paar Vorschläge braucht, wofür sich der Meisterball lohnt, findet ihr die hier: Wofür sollte ich meinen Meisterball in Pokémon GO verwenden?