Am Anfang fand ich die Dyna-Monster in Pokémon GO richtig schlecht, jetzt liebe ich das neue Feature

Die Dynamax-Raids in Pokémon GO haben MeinMMO-Autor Paul Kutzner anfangs nicht überzeugt. Inzwischen sieht das anders aus.

Seit dieser Season gibt es in Pokémon GO die Dynamax-Raids. Hier verwandeln sich eure Monster in gigantische Versionen ihrer selbst und können in den Dynamax-Kämpfen gegen andere Monster in gleicher Größe kämpfen.

Obwohl mich dieses Feature am Anfang so überhaupt nicht überzeugt hat, habe ich die Funktion weiter getestet. Und inzwischen denke ich anders über Dynamax und muss sagen: Ja, das ist durchaus spaßig.

Andere Kämpfe und coole Belohnungen

Obwohl ich die Kämpfe am Anfang sehr langweilig fand und nicht davon ausgegangen bin, dass ich hiervon viele bestreiten werde, hat sich das inzwischen geändert. Ich habe nicht nur so einige Kämpfe inzwischen gemeistert und sämtliche Dynamax-Raids, die es bisher gab, absolviert, sondern mir auch schon einige starke Pokémon gelevelt.

Für die Pokémon, die ich noch nicht gelevelt habe, besitze ich zumindest genug Bonbons, um sie noch etwas stärker zu machen, sobald ich sie brauche.

An den Gigadynamax-Kämpfen habe ich jedoch bisher noch nicht teilgenommen. Die notwendige Anzahl an Trainern, um diese Kämpfe erfolgreich zu absolvieren, ist mir aktuell einfach zu hoch. Wenn sich das in Zukunft noch ändern sollte, werde ich aber mit Sicherheit auch diese noch absolvieren.

So sieht mein aktuelles Team für Dynamax aus

Letztlich lassen sich wohl ziemlich genau 3 Gründe definieren, warum mich Dynamax doch noch überzeugt hat und ich nun auch dieses Feature mit Freude genieße.

Der erste Grund: Der erste Grund, und das ist wohl auch mit Abstand der wichtigste, ist der Spaß. Während die 1*-Dynamax-Raids ein Selbstläufer sind und keine Herausforderung darstellen, sah das beim 3*-Dynamax-Raid gegen Legios schon anders aus.

Ich wollte dieses Pokémon unbedingt besiegen – Ohne fremde Hilfe. Während mein Team am Anfang überhaupt kein Land gesehen hat, änderte sich dies abrupt, nachdem ich Gengar und Metagross als Dynamax-Monster in meinem Team aufnehmen konnte.

Während ich die Dyna-Leiste mit Gengar füllte, griff ich in der Dynaform mit Metagross an und wechselte das Pokémon danach wieder gegen Gengar aus. Das ist zwar nicht die oberste Riege der Kriegsführung und Komplexität – aber es machte Spaß.

Stück für Stück sah ich, wie die Lebenspunkte von Legios weniger wurden. Bis es letztlich besiegt wurde und seinen Platz in meinem Dynamax-Team fand.

Der zweite Grund: Der nächste Punkt, der mich letztlich doch mehr überzeugt, als ich am Anfang dachte, sind die Belohnungen. Zum einen gibt es für das Besiegen von Dynamax-Raids öfters mal das eine oder andere Sonderbonbon, die mit Freude für meine legendären Pokémon genutzt werden, die ich in Raids oder der Kampfliga einsetze.

Zum anderen mag ich es, dass Dyna-Monster, die in Kraftquellen abgestellt wurden, Bonbons generieren können. Während es Monster gibt, bei denen ich auf lange Sicht keine Bonbons mehr benötige, ist diese Funktion bei anderen Pokémon sehr nützlich. Neben meinen Dyna-Monstern, mit denen ich kämpfe, habe ich von jeder Spezies noch weitere Exemplare, die in Kraftquellen Bonbons farmen dürfen.

Und wenn es irgendwann legendäre Pokémon in Dynamax-Formen geben sollte, dann kann dies eine starke Möglichkeit sein, um an die begehrten Bonbons für diese Monster zu gelangen.

Der dritte Grund: Der letzte dieser drei Gründe ist vermutlich nachvollziehbar und menschlich: FOMO (fear of missing out), zu Deutsch in etwa „die Angst, etwas zu verpassen“. Es ist bisher nicht bekannt, in welche Richtung sich Dynamax in Pokémon GO in Zukunft entwickeln wird.

Und ich möchte mich in mehreren Monaten oder gar Jahren nicht ärgern, dass ich ein Feature verpasst habe und hier abgehängt worden bin, weil ich es bisher nicht beachtet habe. Schließlich werden zukünftige Dynamax-Monster, vor allem wenn irgendwann legendäre-Varianten erscheinen sollten, nur mit einem guten Team bezwingbar sein.

Abschließend kann ich also sagen, dass ich zum Beginn dieses Features zwar nicht angetan war und nun aber mit Recht behaupten kann: Ja, Dynamax ist cooler, als ich erwartet habe. Und ich bin gespannt, was für Inhalte für dieses Feature in der Zukunft noch kommen.

Natürlich gibt es in Pokémon GO neben Dynamax auch noch viele weitere Inhalte und Events, die auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, was in der nächsten Zeit im Spiel auf euch wartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im November 2024 in Pokémon GO.