Spieler in Pokémon GO besiegt Machomei-Raid mit nur einem Angreifer

Den Raidboss Machomei findet ihr in Pokémon GO in Tier-3-Raids. Ihn alleine zu besiegen ist schon schwierig. Dabei aber nur ein Pokémon als Angreifer zu nehmen ist irre. Ein Spieler schaffte aber nun genau das.

Wie lief das ab? Der Trainer Mlberry1991 veröffentlichte nach dem GO Fest 2020 ein Video von einem Raidkampf auf reddit. Darin bekämpft er mit seinem Crypto Mewtu, das 4.101 WP besitzt, den Raidboss Machomei mit 19.707 WP.

Er verzichtet also auf die 5 möglichen, weiteren Angreifer in seinem Team und wählt nur dieses eine Mewtu aus, um es mit dem mächtigen Raidboss aufzunehmen.

Das Besondere daran ist, dass er diesen Kampf gewinnt. Auch, wenn es unglaublich knapp ist.

Crypto Mewtu gegen Machomei – Der Raidkampf

Das ist der Kampf: Wir binden euch hier das YouTube-Video des Raidkampfes gegen Machomei ein:

Warum schafft er das? Das Highlight in diesem Kampf ist, neben den Kampfkünsten des Trainers, das Crypto-Mewtu. Als Psycho-Pokémon zählt es generell zu einem der besten, wenn nicht als bester Konter, gegen Machomei.

Unterstützend hat Mewtu hohe Angriffswerte, die es zu einem der insgesamt besten Angreifer in Pokémon GO machen. Doch das allein würde noch nicht reichen, um nur mit einem solchen Mewtu diesen Raid zu bezwingen.

Der große Bonus, der hier mithilft, ist der Crypto-Status. Wie ihr unschwer an den roten Augen erkennt, wurde dieses Crypto-Mewtu nicht erlöst. Er bekam dieses Monster durch Team Rocket.

Warum sind Crypto-Pokémon so gut? Der große Vorteil an den Crypto-Monstern ist, dass ihr Angriff um 20 % gesteigert ist. Zwar erleiden sie auch mehr Schaden, doch das spielt in Raids eine weniger große Rolle.

Aus diesem und weiteren Gründen warnen Trainer davor: Erlöst nicht alle Crypto-Pokémon.

Das ist schon eine beachtliche Leistung, die der Trainer im Video zeigt. Auf reddit und YouTube erhält der Spieler viel Zuspruch und vor allem Lob für seine Skills beim Ausweichen.

