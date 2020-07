Heute, am 29. Juli, läuft die letzte Raid-Stunde in Pokémon GO für diesen Monat. Dabei steht das Pokémon Kyurem im Mittelpunkt.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwochabend läuft aktuell dieses besondere Raid-Event. Nahezu überall auf den Arenen erscheinen dann Raids der Stufe 5. Für euch also eine gute Gelegenheit, Jagd auf legendäre Bosse zu machen.

Heute, am 29. Juli, steht das legendäre Pokémon Kyurem mit Typ Drache und Eis im Mittelpunkt. Wir zeigen euch alles, was ihr zu den Raids und dem Pokémon wissen müsst.

Raidstunde mit Kyurem – Beste Konter

Wann ist Start? Wie ihr das gewohnt seid, beginnt das Event auch heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann etwa eine Stunde lang aktiv und sollte gegen 19:00 Uhr beendet werden.

Ihr könnt zum Kämpfen auch die Fernraid-Pässe nutzen, falls bei euch in der direkten Umgebung nichts los ist oder ihr zur Event-Zeit nicht in der Nähe einer Arena seid.

Was sind die besten Konter? Kyurem ist schwach gegen die folgenden Typen:

Drache (Noch stärker bei windigem Wetter)

Fee (Noch stärker bei bewölktem Wetter)

Kampf (Noch stärker bei bewölktem Wetter)

Gestein (Noch stärker bei teilweise bewölktem Wetter)

Stahl (Noch stärker bei Schnee-Wetter, was heute nicht zu erwarten ist)

Die besten Angreifer in Pokémon GO, sortiert nach Typ, findet ihr hier

Zu den besten Kontern zählen Pokémon wie:

Lucario mit Konter und Aurasphäre

Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

Dialga mit Metallklaue und Draco Meteor

Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

In unserem Konter-Guide zu Kyurem in Pokémon GO findet ihr weitere starke Angreifer und wichtige Infos zum Boss.

Wie viele Spieler braucht man? Man schafft Kyurem bereits zu zweit, wenn man als Trainer ein hohes Level und dementsprechend starke Konter-Pokémon besitzt. Um das meiste aus der Raidstunde rauszuholen, empfehlen sich aber Gruppen mit etwa 5 Spielern. So gehen die Raids schneller und ihr könnt in den 60 Minuten mehr davon abschließen.

Im August wechselt dann das legendäre Pokémon, das ihr in den Raidstunden bekämpfen könnt. Dazu laufen in den nächsten Wochen gleich 3 Events, die diese Raidstunden interessant gestalten könnten.