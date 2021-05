Pokémon GO: Leak zum GO Fest 2021 zeigt, dass ihr dieses Jahr weniger Zeit habt

Dataminer haben im Code von Pokémon GO die Start- und Endzeiten vom GO Fest 2021 gefunden. Daran ist zu erkennen, dass ihr insgesamt 4 Stunden weniger Zeit fürs Event habt.

Worum geht’s? Die Entwickler von Pokémon GO veranstalten auch in diesem Jahr wieder das große GO Fest. Während Zeiten von Corona findet das Fest nicht zentral an einem Ort statt. Nein, jeder Trainer kann einfach bei sich spielen und nimmt am digitalen Event weltweit teil.

Bisher kannten wir nur Datum, an dem das GO Fest 2021 läuft

Dataminer haben jetzt die Uhrzeiten für das Event im Code entdeckt

Es zeigt, dass ihr 4 Stunden weniger Zeit als im letzten Jahr habt

In der Übersicht zeigen wir euch, was die Dataminer gefunden haben und wie die Spieler auf die Funde reagieren.

GO Fest 2021 Uhrzeiten von 10 bis 18 Uhr?

Das wurde gefunden: Auf reddit zeigt Nutzer martycochrane die Funde des Dataminings (via reddit.com). Er gehört mit zum Team der PokeMiners, die regelmäßig den Code des Mobile-Spiels nach Änderungen durchforsten. So konnten sie in Vergangenheit schon viele zutreffende Vorhersagen machen, die in Pokémon GO eintraten.

Die neusten Funde des Dataminings zeigen, dass das GO Fest am 17. und 18. Juli von jeweils 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr aktiv sein soll. Die Uhrzeiten richten sich nach der Ortszeit der jeweiligen Spieler.

Bekannt waren bereits die beiden Tage, an denen das GO Fest 2021 läuft. Die ersten Infos zum GO Fest 2021 teilte Niantic im April 2021. Neu sind die Uhrzeiten aus dem Dataminig.

Zu diesen Zeiten lief es letztes Jahr: Im Jahr 2020 lief das GO Fest am 25. und 26. Juli. Pro Tag hattet ihr von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr Zeit, am Event teilzunehmen. Das sind also insgesamt 20 Stunden mit jeweils 10 Stunden pro Tag. In diesem Jahr geht das Event pro Tag 8 Stunden. Ihr habt im Vergleich diesmal also 4 Stunden weniger Zeit.

Das ist wichtig:

Funde aus Dataminings müsst ihr immer mit einer gewissen Portion Skepsis sehen. Es gibt keine Garantie, dass die gefundenen Dinge wirklich eintreffen.

So ist es auch möglich, dass Niantic vor Start des Events nochmal die Zeiten anpassen wird und ihr vielleicht doch wieder mehr Zeit für das GO Fest 2021 habt.

Weniger Zeit = Mehr Druck? Die Reaktionen

Das sagen die Spieler: Auf reddit sammelt der Fund der Dataminer einige Kommentare. Spieler bemerken, dass die 10 Stunden pro Tag reduziert wurden.

“Mir gefielen die 10-Stunden-Tage. Meine Füße schmerzten, mein Nacken fühlte sich 2 Tage lang komisch an und ich war komplett erschöpft. Doch es machte Spaß, Shinys zu jagen und zu fangen, auf die ich mich freute. Ich freue mich weiterhin auf dieses Jahr und ich glaube, die reduzierte Zeit erlaubt es, mehr zu tauschen und Gegenstände wieder aufzufüllen”, schreibt Nutzer manamal (via reddit.com)

reddit-Nutzer latetotheprompt vermutet, dass Niantic das Event kürzt, um die Spieler weniger zu belasten. “Es ist anstrengend zu versuchen, alles zu erwischen und zu erledigen. Man kann die FOMO nicht bekämpfen” (via reddit.com).

FOMO steht für “Fear of Missing Out”. Also die Angst, etwas zu verpassen, wenn man [in diesem Fall] das GO Fest nicht komplett spielt.

Dagegen sagt Nutzer dokkanvsoptc (via reddit.com): “Weniger Zeit bedeutet mehr Stress”

Hier gibt es also zwei verschiedene Lager bei den Spielern. Die einen, die weniger Zeit befürworten und die anderen, die sich durch weniger Event-Zeit mehr Stress machen.

Wie seht ihr das? Ist das Event für euch stressiger, wenn ihr weniger Zeit pro Tag daran teilnehmen könnt, oder findet ihr das gut, weil ihr weniger Zeit pro Tag dafür freihalten müsst? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.