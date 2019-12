Pokémon GO: Lustiger Bug lässt euren Kumpel wie Naruto rennen

Dank eines Bugs entwickelte sich das Lucario eines Spielers in Pokémon GO zum Anime-Charakter Naruto. Das Pokémon rannte nämlich ununterbrochen genau wie „ein Ninja“.

Das ist der Bug: Auf reddit berichtet der Spieler „AlickThePappa“ von diesem Fehler, den seine Freundin auf ihrem Account feststellte.

Dabei schien ihr Lucario quasi ununterbrochen zu rennen und erinnerte dabei stark an Naruto, der eine ganz eigene Laufart hat, die im Internet schon häufig als Meme verwendet wurde. Das sieht so aus:

Naruto in Pokémon GO

Das ist der Clip: Gezeigt wird das Kumpel-Menü in der Übersicht. Dort sieht man auch ein kleines Bild von seinem Kumpel, der normalerweise nur dasteht und auf eine Beere wartet.

Das Lucario im Clip steht aber nicht da. Stattdessen rennt es ununterbrochen und lässt sich offenbar nicht stoppen.

Ist das tatsächlich ein Bug? Dass das Lucario im Kumpel-Menü rennt ist tatsächlich nur ein lustiger Bug. Diese besondere Laufart hat es aber auch drauf, wenn es neben euch auf der Map läuft. Wenn ihr da mal etwas schneller seid, dann rennt es euch im Naruto-Stil hinterher. Das gleiche gilt für Riolu. Dies hat den gleichen Laufstil.

Ihr könnt den Naruto-Laufstil also tatsächlich auch ohne Bug erleben. Dort aber nicht so lange und mit der direkten Draufsicht.

Was kann das Kumpel-Feature sonst noch? Euer Kumpel kann mit dem neuen Feature nicht nur neben euch her laufen, sondern auch für euch Geschenke und Souvenirs sammeln.

Zudem könnt ihr diverse Boni erhalten, wenn ihr das Kumpel-Level hochlevelt.

Gibt es noch weitere lustige Kumpel? Lucario ist nicht das einzige Pokémon, welches so lustig neben euch her rennt. Wir haben noch 6 weitere Pokémon aufgelistet, die lustige Animationen haben.

In Pokémon GO gibt es auch ein neues Feature rund um PokéStops. Wir erklären euch, warum es so wichtig ist: