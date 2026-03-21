Ein Kumpel ist schuld daran, dass ich weniger Spaß in Pokémon GO habe

Es kann viele Gründe geben, warum ihr regelmäßig Pokémon GO öffnet und im Spiel unterwegs seid. MeinMMO-Autor Paul Kutzner ist nun einer dieser Gründe verloren gegangen.

Pokémon GO bietet für verschiedene Trainer-Typen Inhalte, die einen immer wieder zum Spiel ziehen und über Jahre hinweg motivieren können. Egal, ob ihr eher auf der Jagd nach den stärksten Monstern für Raids oder die Kampfliga seid oder es eher auf seltene Formen und Varianten von Monstern abgesehen habt.

Eine meiner größten Motivationen ist mir zuletzt leider verloren gegangen. Und Schuld daran ist einer meiner besten Kumpels.

Gemeinsam stark, alleine schwach

Was war das für eine Motivation? Bereits seit 2016 spiele ich, mit längeren oder kürzeren Unterbrechungen, Pokémon GO. Während zu Beginn ein Großteil meines Freundeskreises ebenfalls als Trainer im Spiel gestartet ist, wurden es im Laufe der Jahre immer weniger.

Obwohl es immer mal wieder Freunde gab, die für kurze Zeit zurückgekommen sind, gab es einen besonderen Kumpel, der immer mit dabei war. Einen meiner besten Kumpel überhaupt. Wir haben nicht nur getauscht und uns regelmäßig über neue Monster und Strategien ausgetauscht, sondern auch gemeinsam an immer besseren Angreifern gearbeitet.

Dabei hatten wir immer ein Ziel, dass wir gemeinsam verfolgt haben: die stärksten Monster besitzen und damit Raids absolvieren. Natürlich kann man Raids mit vielen Trainern vor Ort oder inzwischen auch aus der Distanz mit anderen, fremden, Trainern absolvieren. Doch wir wollten das alleine schaffen. Nur er und ich.

Dafür haben wir unsere Teams analysiert und entsprechende Exemplare sowie Bonbons gefarmt. Wir sind etwas schwach gegenüber Elektro-Bossen? Ok, einer farmt Kaumalat-Bonbons und der andere Rihorn-Bonbons. In Psycho-Raids sehen wir alt aus? Gut, lass uns jeweils ein weiteres Despotar erfarmen und leveln.

Nicht nur einmal kam es vor, dass wir in einem Raid waren, der nur knapp gescheitert ist. Also wurde vor Ort schnell geguckt, ob sich noch ein potenzielles starkes Monster in unseren Boxen befindet, Sonderbonbons eingesetzt und TMs benutzt. Und der Boss anschließend erfolgreich geschlagen.

Was hat sich geändert? Genau dieser Kumpel ist jetzt jedoch aktuell in einer Phase, in der er nicht mehr Pokémon GO spielt. Und das macht mich nicht nur sehr traurig, sondern raubt mir auch eine der größten Motivationen im Spiel.

Während mir der regelmäßige Austausch fehlt, stellt sich mir vor allem die Frage: wozu jetzt noch starke Monster aufleveln? Natürlich könnte ich auch mit anderen Trainern losziehen und Raids absolvieren. Doch das ist nicht das Gleiche.

Vor allem das Erfolgserlebnis, wenn man einen starken Boss am Ende doch noch zu zweit besiegen konnte, war fantastisch. Und die Freude, wenn einer von uns beiden anschließend sogar ein Shiny erhalten hat, war riesig.

Ich hoffe daher sehr, dass mein Kumpel über kurz oder lang doch wieder seinen Weg ins Spiel findet. Das könnte nicht nur für weitere gemeinsame Erfolgserlebnisse und unterhaltsame Zeiten sorgen, sondern auch dafür, dass ich wieder mehr Fokus habe, um mein Team weiter zu verbessern.

Wie ist das bei euch? Habt ihr auch solch einen Kumpel oder eine Gruppe, die für euch eine große Motivation im Spiel sind? Schreibt uns dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr auf der Suche nach aktuellen Raids seid, die ihr gemeinsam absolvieren könnt, schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.