Pokémon GO kündigt das 16. Giga-Pokémon an – Lohnt es sich?

Pokémon GO bringt das nächste Gigadynamax-Pokémon: Mauzi! Was hat die Geld-Katze zu bieten?
Wann erscheint Gigadynamax-Mauzi? Gigadynamax-Mauzi erscheint am 15. Februar von 14:00 bis 17:00 Uhr in Dynamax-Kämpfen.
Wie vom Gigadynamax-Feature gewohnt, handelt es sich um einen Stufe-6-Kampf – also einen Kampf, den man mit bis zu 40 Trainern gemeinsam bestreiten kann. Die Kämpfe werden an allen Kraftquellen im Spiel stattfinden.
Welche Boni gelten? Die folgenden Boni sind aktiv:
- Gigadynamax-Mauzi kann shiny sein, es kann sich aber nicht entwickeln
- Das Partikel-Limit wird auf 1.600 erhöht
- Ihr erhaltet die achtfache Menge an Partikeln aus Kraftquellen
- Vier Spezialtausche sind möglich
- Das Fern-Raid-Limit wird auf 20 angehoben (bereits von 01:00 Uhr morgens an, und bis 05:00 Uhr am Folgetag).
Von 00:00 bis 17:00 Uhr erhaltet ihr außerdem die doppelte Menge an Dyna-Partikeln beim Gehen und die Distanz dafür ist auf ein Viertel reduziert.
Lohnt sich der Kampf gegen Gigadynamax-Mauzi?
Gigadynamax-Mauzi ist bereits das 16. Giga-Pokémon, das seit Einführung des Dynamax-Features in Pokémon Go erscheint.
Die langgezogene Katze wird nach aktuellem Stand aber eher eines der schwächeren Gigadynamax-Monster. Als Normal-Pokémon bringt es keine besonderen Effektivitäten im Kampf mit. Folglich werdet ihr es kaum als Angreifer in kommenden Dyna-Kämpfen einsetzen.
Allerdings wird es voraussichtlich auch etwas leichter zu besiegen sein, als andere Dynamax-Pokémon. Für Sammler könnte der Kampf also durchaus interessant sein, denn einfachere Gigadynamax-Kämpfe sind selten.
Die Zukunft von Gigadynamax: Mit Mauzi haben wir die Hälfte aller bislang bekannten Gigadynamax-Pokémon erreicht. Ein kleiner Blick nach vorne lohnt sich also: Welche Monster können eigentlich noch in Pokémon GO erscheinen?
Derzeit fehlen noch die folgenden Gigadynamax-Pokémon:
- Pikachu
- Evoli
- Melmetal
- Krarmor
- Maritellit
- Kamalm
- Montecarbo
- Drapfel
- Schlapfel
- Sanaconda
- Infernopod
- Silembrim
- Pokusan
- Patinaraja
- Duraludon
- Wulaosu (zwei Formen)
Etwas mehr als ein Jahr hat es gedauert, die ersten 16 Giga-Pokémon zu veröffentlichen. Ob die zweite Hälfte auch so schnell kommt, bleibt abzuwarten.
Das Erscheinen von Gigadynamax-Mauzi folgt direkt auf das Debüt der Tiergeist-Form von Cupidos. Die beiden sind zwei der spannenderen Pokémon, die in diesem Monat erscheinen. Doch auch die Kalos-Tour hat einige interessante Inhalte zu bieten – und weitere Daten stehen auch noch an. Alle wichtigen findet ihr in unserer Liste aller Events in Pokémon GO im Februar 2026.
