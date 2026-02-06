Pokémon GO kündigt das 16. Giga-Pokémon an – Lohnt es sich?

Pokémon GO kündigt das 16. Giga-Pokémon an – Lohnt es sich?

Pokémon GO bringt das nächste Gigadynamax-Pokémon: Mauzi! Was hat die Geld-Katze zu bieten?

Wann erscheint Gigadynamax-Mauzi? Gigadynamax-Mauzi erscheint am 15. Februar von 14:00 bis 17:00 Uhr in Dynamax-Kämpfen.

Wie vom Gigadynamax-Feature gewohnt, handelt es sich um einen Stufe-6-Kampf – also einen Kampf, den man mit bis zu 40 Trainern gemeinsam bestreiten kann. Die Kämpfe werden an allen Kraftquellen im Spiel stattfinden.

Welche Boni gelten? Die folgenden Boni sind aktiv:

  • Gigadynamax-Mauzi kann shiny sein, es kann sich aber nicht entwickeln
  • Das Partikel-Limit wird auf 1.600 erhöht
  • Ihr erhaltet die achtfache Menge an Partikeln aus Kraftquellen
  • Vier Spezialtausche sind möglich
  • Das Fern-Raid-Limit wird auf 20 angehoben (bereits von 01:00 Uhr morgens an, und bis 05:00 Uhr am Folgetag).

Von 00:00 bis 17:00 Uhr erhaltet ihr außerdem die doppelte Menge an Dyna-Partikeln beim Gehen und die Distanz dafür ist auf ein Viertel reduziert.

Lohnt sich der Kampf gegen Gigadynamax-Mauzi?

Gigadynamax-Mauzi ist bereits das 16. Giga-Pokémon, das seit Einführung des Dynamax-Features in Pokémon Go erscheint.

Die langgezogene Katze wird nach aktuellem Stand aber eher eines der schwächeren Gigadynamax-Monster. Als Normal-Pokémon bringt es keine besonderen Effektivitäten im Kampf mit. Folglich werdet ihr es kaum als Angreifer in kommenden Dyna-Kämpfen einsetzen.

Allerdings wird es voraussichtlich auch etwas leichter zu besiegen sein, als andere Dynamax-Pokémon. Für Sammler könnte der Kampf also durchaus interessant sein, denn einfachere Gigadynamax-Kämpfe sind selten.

Die Zukunft von Gigadynamax: Mit Mauzi haben wir die Hälfte aller bislang bekannten Gigadynamax-Pokémon erreicht. Ein kleiner Blick nach vorne lohnt sich also: Welche Monster können eigentlich noch in Pokémon GO erscheinen?

Derzeit fehlen noch die folgenden Gigadynamax-Pokémon:

  • Pikachu
  • Evoli
  • Melmetal
  • Krarmor
  • Maritellit
  • Kamalm
  • Montecarbo
  • Drapfel
  • Schlapfel
  • Sanaconda
  • Infernopod
  • Silembrim
  • Pokusan
  • Patinaraja
  • Duraludon
  • Wulaosu (zwei Formen)

Etwas mehr als ein Jahr hat es gedauert, die ersten 16 Giga-Pokémon zu veröffentlichen. Ob die zweite Hälfte auch so schnell kommt, bleibt abzuwarten.

Das Erscheinen von Gigadynamax-Mauzi folgt direkt auf das Debüt der Tiergeist-Form von Cupidos. Die beiden sind zwei der spannenderen Pokémon, die in diesem Monat erscheinen. Doch auch die Kalos-Tour hat einige interessante Inhalte zu bieten – und weitere Daten stehen auch noch an. Alle wichtigen findet ihr in unserer Liste aller Events in Pokémon GO im Februar 2026.

