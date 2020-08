In Pokémon GO startet heute, am 4. August, eine Rampenlicht-Stunde mit Seeper. Wir zeigen euch, was euch da erwartet und für wen sich das lohnt.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Das ist ein Event, das jeden Dienstagabend in Pokémon GO läuft. Dabei wechselt aber immer das Pokémon, das im Rampenlicht steht. Begleitet wird das von einem Bonus, der euch Spielern dieses Ereignis noch schmackhafter machen soll.

Am heutigen Dienstag dreht sich alles um das Wasser-Pokémon Seeper. Die folgenden Rampenlicht-Stunden im August bringen weitere Shiny-Chancen.

Rampenlicht-Stunde am 4. August mit Seeper

Wann läuft das Event? Wie ihr das gewohnt seid, startet die Rampenlicht-Stunde heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Das Event ist dann etwa eine Stunde lang aktiv und endet gegen 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Der große Bonus der Rampenlicht-Stunde ist, dass Seeper viel häufiger in der Wildnis zu finden ist.

Begleitet wird das von einem Bonbon-Bonus. Fangt ihr während der Event-Zeit Pokémon, dann erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons für den Fang. Nutzt ihr dazu noch die Sananabeere, könnt ihr euren Bonbonvorrat für bestimmte Spezies stark aufstocken.

Gibt es Shiny Seeper? Ja! Die schillernde Form von Seeper findet ihr bereits seit Sommer 2019 in Pokémon GO. Wenn ihr Glück habt, begegnet euch die Shiny-Form auch heute während der Rampenlicht-Stunde.

Für wen lohnt sich das Event? Shiny-Jäger, denen Seeper oder seine Entwicklung noch als Shiny fehlt, haben heute Abend wohl einen wichtigen Termin vor sich.

Außerdem ist dieses Event interessant für euch, wenn ihr bisher noch nicht euer Kapuno aus der befristeten Forschung gefangen habt. Trainer in der Community rieten dazu, die Kapuno-Begegnungen bis heute Abend aufzusparen. So verschafft man sich gleich einige Bonbons für das seltene Pokémon.

Nach diesem Event bringt Pokémon GO in den nächsten Wochen noch einige Ereignisse zu euch. Weitere Rampenlicht-Stunden, ein Community Day und Hyperbonus-Wochen. Seht hier alle Events von Pokémon GO im August in der Übersicht. Auf welches freut ihr euch am meisten und seid ihr heute bei der Spotlight-Hour mit Seeper dabei?