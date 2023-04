Pokémon GO: Golgantes besiegen im Raid – Die 20 besten Konter

Der Raidboss Golgantes in Pokémon GO hat einige starke Konter. Nutzt seine Schwächen, um den Boss leicht zu besiegen und zu fangen. Die 20 besten Angreifer für Golgantes-Raids zeigen wir euch hier.

Was ist Golgantes für ein Pokémon? Golgantes ist die Weiterentwicklung von Golbit. Es stammt aus der fünften Spielgeneration und gehört zu den Typen Geist und Boden. In Pokémon GO findet ihr es in Raids der Stufe 3.

Wir zeigen euch hier die Schwächen von Golgantes, damit ihr den Raid locker alleine schaffen könnt.

Golgantes Konter: Die 20 besten Angreifer und die Schwächen des Raidbosses

Proto-Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Gewaldro mit Kugelsaat und Flora-Statue Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Katagami mit Rasierblatt und Laubklinge Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Crypto-Impergator mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Crypto-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Crypto-Tangolos mit Rankenhieb und Blattgeißel Crypto-Kramshef mit Standpauke und Finsteraura Mega-Absol mit Standpauke und Finsteraura Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel

Welche Schwächen hat Golgantes? Das Pokémon gehört zu den Typen Geist und Boden und hat deshalb Schwächen gegen Geist, Wasser, Pflanze, Eis und Unlicht.

Gibt es Shiny Golgantes? Nein, nach einem Raid könnt ihr die schillernde Version von Golgantes nicht fangen.

Wie viele Trainer werden zum Sieg benötigt? Mit den richtigen Kontern schafft ihr die Raids gegen Golgantes solo. Da es sich hierbei um einen Raid der Stufe 3 handelt, sollte die Schwierigkeit für erfahrene Trainer kein Problem darstellen. Wenn ihr noch ganz frisch in Pokémon GO seid, dann braucht ihr vielleicht 2 oder 3 Trainer, um den Boss mit den richtigen Kontern zu besiegen.