Die Entwickler von Path of Exile haben nach langer Wartezeit einen geheimnisvollen Teaser zur neuen Season „Secrets of the Atlas“ enthüllt.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Twitch-Streamer findet das seltenste Item in Path of Exile gleich 2-Mal in einem einzigen Drop

Diablo 4, Path of Exile, Last Epoch – Welches Action-RPG sollte ich spielen?

Path of Exile enthüllt neue Season „Secrets of the Atlas“ im mysteriösen Teaser-Trailer

Nicht nur der Raid-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Machomei wartet aktuell in Pokémon GO auf euch. Aktuell läuft noch ein weiteres Event, welches euch nicht nur erstmals die Möglichkeit gibt, Wulaosu zu erhalten, sondern auch noch 5 starke Monster mitbringt, die ihr nicht verpassen solltet .

Alternativ könnt ihr auf Lavados oder Glurak in ihren Dynamax-Formen mit Flügelschlag als Sofort-Attacke zurückgreifen. Glurak in seiner Gigadynamax-Form ist zwar stärker als die Dynamax-Form, besitzt jedoch keine Dynamax-Attacke vom Typ Flug.

Pokémon GO: Trainer stehen vor vermeintlich unlösbarer Spezialforschung – Was nun?

Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist

Gigadynamax-Machomei in Pokémon GO – 4 Tipps und die besten Konter

Pokémon GO: Das steckt in der neuen Season Mächtig und Meisterhaft

In der Zeit von 00:00 Uhr bis 17:00 Uhr erhaltet ihr zudem die doppelte Menge an Partikeln durchs Gehen und müsst nur 1/4 der üblichen Laufdistanz zurücklegen, um die Partikel zu erhalten.

Während des Events könnt ihr nicht nur die 8-fache Menge an Dyna-Partikeln an Kraftquellen erhalten, sondern auch insgesamt 1.600 Partikel sammeln. Zudem könnt ihr im Event 2 zusätzliche Spezial-Tausche durchführen.

Was ist das für ein Event? Der Dyna-Kampf-Tag ist ein Event, bei dem ein Dynamax- oder Gigadynamax-Monster im Vordergrund steht und in allen Kraftquellen zu finden ist. Am Sonntag, dem 25. Mai 2025 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr, findet er wieder statt und bringt euch Gigadynamax-Machomei.

Der nächste Dyna-Kampf-Tag steht an und bringt Gigadynamax-Machomei erstmalig zu Pokémon GO . Wir zeigen euch 4 Tipps und die besten Konter gegen das Monster.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to