Pokémon GO kündigt Event mit neuem Monster an, bei dem ihr richtig viel laufen sollt

Das nächste Event wurde in Pokémon GO angekündigt. Dabei gibt es nicht nur ein neues, sondern auch viele kostümierte Monster.

Was ist das für ein Event? Das Event trägt den Namen Frühlings-Marathon. Es wird am Dienstag, dem 12. Mai 2026 um 10:00 Uhr starten und am Montag, dem 18. Mai 2026 um 20:00 Uhr enden.

Wie der Name bereits vermuten lässt, steht hier das Laufen im Vordergrund. Neben allerhand kostümierten Monstern gibt es auch eine neue Pikachu-Variante sowie ein neues Monster aus der Paldea-Region.

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Laufen, brüten, sammeln

Welche Monster sind neu? Innerhalb des Events könnt ihr erstmals Flattutu erhalten. Das Monster stammt aus der 9. Generation und kann sich zu Psiopatra entwickeln, wofür ihr in Pokémon GO 50 Flattutu-Bonbons benötigt. Ihr erhaltet das Monster aus 5-km-Eiern sowie ein Exemplar im GO-Pass des Events.

Zudem könnt ihr eine neue kostümierte Variante von Pikachu erhalten. Dabei handelt es sich um Pikachu mit Marathon-Visor. Das Monster erhaltet ihr als Belohnung in der kostenlosen, befristeten Forschung innerhalb des Events. Mit etwas Glück erhaltet ihr es sogar als Shiny.

Welche Monster gibt es noch? Brütet ihr im Event 5-km-Eier aus, dann könnt ihr neben Flattutu außerdem noch Pichu, Togepi und Wonneira in kostümierten Varianten mit Blumenkranz erhalten. Auch diese kostümierten Monster können alle als Shiny erscheinen.

In Event-Feldforschungen könnt ihr zudem auf Evoli mit Kirschblüten sowie Haspiror mit Blumenkranz treffen.

Was steckt noch im Event? Neben der bereits erwähnten kostenlosen, befristeten Forschung sowie den Feldforschungen wird auch ein GO-Pass erneut Teil des Events sein. Diesen gibt es wie gewohnt in einer kostenlosen sowie einer kostenpflichtigen Variante.

In der kostenlosen Variante könnt ihr Event-Pokémon, Sternenstaub, Erfahrungspunkte, Sonderbonbons sowie Hyperbälle erhalten. Die kostenpflichtige Version bringt euch zusätzlich noch einen Artikel für euren Avatar, Rauch, silberne Sananabeeren sowie Bonbons und Sonderbonbons in der XL-Variante.

Bis zum Start des Events müsst ihr euch noch etwas gedulden. Doch auch bis dahin gibt es noch unterschiedliche Inhalte im Spiel. Wenn ihr wissen wollt, welche das in den letzten Tagen des aktuellen Monats sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.