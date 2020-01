Pokémon GO: Wo wollt ihr das GO Fest 2020? Dortmund hofft schon

Im vergangenen Jahr zog das GO Fest in Pokémon GO erstmals nach Deutschland. Landet das GO Fest 2020 wieder hier? Zumindest macht man sich in Dortmund bereits Hoffnungen.

Das war das GO Fest 2019: Im letzten Jahr fand das GO Fest erstmals in Dortmund und damit auch zum ersten Mal in Deutschland statt. Es lief vom 4. bis 7. Juli und bot tausenden Spielern eine einzigartige Herausforderung – wenn sie sich eines der Tickets für die Veranstaltung besorgt hatten.

Unter anderem gab es im Westfalenpark seltene Shinys, das regionale Pokémon Venuflibis und ein toll gestaltetes Gelände zu entdecken. Auch Jirachi tauchte im Zuge des Fests auf. Viele Dinge begeisterten die Spieler – und auch bei der Stadt war man offenbar zufrieden.

Die Steel Factory auf dem Gelände

Dortmund will nochmal: Einem Artikel der „Ruhr-Nachrichten“ zufolge macht man sich in Dortmund Hoffnungen, das GO Fest erneut veranstalten zu dürfen. Demnach habe die Stadt das Wochenende vom 7. bis 10. August im Tourismuskalender für diese Veranstaltung im Westfalenpark freigehalten. Dass der Westfalenpark geeignet ist, bewies er nicht nur zum GO Fest: Auch eine Safari Zone fand in Dortmund statt.

Insofern überrascht es wenig, dass die Stadt erneut an einem Pokémon-Event interessiert ist. Allerdings gibt es eine Zusage seitens Niantic wohl noch nicht – ein aussichtsreicher Kandidat dürfte Dortmund aber wohl trotzdem sein.

Wo wünscht ihr euch das GO Fest?

Wo könnte das GO Fest noch hin? Sollte das GO Fest letztlich doch nicht in Dortmund landen, bleibt die Hoffnung trotzdem groß, dass ein Ableger der Veranstaltung auch in diesem Jahr in Deutschland kommt.

Wo würdet ihr euch ein GO Fest 2020 wünschen? Wir haben hier einige Städte aufgelistet, die hinsichtlich Größe und Erreichbarkeit möglicherweise als Location in Frage kommen könnten.

Welche Stadt ist euer Favorit? Oder würdet ihr ein GO Fest gerne ganz woanders sehen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

