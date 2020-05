Pokémon GO: Sieht aus, als werden Raids von Zuhause bald besser

Die Fern-Raids in Pokémon GO sollen das Spielen von Zuhause aus leichter machen. Allerdings gab es einige Probleme mit dem neuen Feature. Ein Dataminer-Fund macht Hoffnung, dass zumindest eines davon bald gelöst wird.

Um welches Problem geht es? Die Fern-Raid-Pässe sorgten nicht überall für Freude. Zahlreiche Probleme erschweren es, die Raids von Zuhause aus zu nutzen und zu genießen.

Eines davon sind die leeren Lobbys: Oft kommt es vor, dass man alleine vor starken Monstern steht. Vor allem in Gegenden, wo nicht so viele Spieler wohnen. Das Problem: Spieler „anzulocken“, indem man die Lobby betritt, ist bereits teuer – denn schon durch den Beitritt geht der wertvolle Fern-Raidpass flöten. Hier scheint Niantic aber bald nachzubessern.

Das ist der Fund: Die „Pokeminers“ haben in einem Reddit-Post zahlreiche Informationen aufgeführt, die sie aus einem neuen Text-Update gezogen haben. Dazu gehören auch folgende Zeilen:

RESOURCE ID: raid_leave_lobby_prompt_ticket_return

TEXT: If you leave this group before the battle starts, your pass will be returned to you, but you won’t be able to rejoin the same group. Do you want to leave this group

RESOURCE ID: use_raid_ticket_confirmation_ticket_return

TEXT: Join the Raid Battle (A pass will be used when the battle starts)