Pokémon GO: Feldforschungen im August 2023 – Übersicht aller Shinys und Aufgaben

In Pokémon GO erwarten euch im August wieder verschiedene Feldforschungen, die euch mit Pokémon-Begegnungen belohnen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Quests ihr lösen könnt und welche Monster euch dabei erwarten.

Was sind Feldforschungen? In Pokémon GO könnt ihr an den PokéStops jeden Tag kleine Quests erhalten, die euch mit Items, Sternenstaub oder auch Pokémon-Begegnungen belohnen.

Das kann sich besonders lohnen, wenn ihr auf der Suche nach einem starkes Exemplar für euer Team seid, denn die Monster aus den Forschungen sind in der Regel etwas stärker und gehören teilweise sogar zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Jeden Monat ändert Niantic allerdings die Aufgaben und Belohnungen. So wird es auch im August wieder neue Inhalte geben. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Feldforschungen im August 2023

Welche Aufgaben gibt es? Die Feldforschungen in Pokémon GO sind sehr vielfältig. So könnt ihr Aufgaben zum Thema Fangen, Werfen, Kämpfen oder auch zum Interagieren mit Freunden oder eurem Kumpel finden. Dadurch ist für jeden das richtige dabei.

Auch im August wird es wieder jede Menge solcher Aufgaben geben, hinter denen sich die verschiedensten Pokémon verstecken werden. Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck zeigen wir euch in der folgenden Grafik alle Inhalte des aktuellen Monats. Monster, die ihr mit etwas Glück als Shiny fangen könnt, haben wir zudem mit den Shiny-Sternen markiert.

Je nach Event können hierbei auch noch verschiedene Aufgaben und Belohnungen in Pokémon GO dazukommen. Diese beinhalten dann in der Regel thematische Pokémon-Begegnungen und sind im Spiel mit dem Zusatz Event gekennzeichnet.

Wo bekommt man die Forschungen? Um euch die Aufgaben zu sichern, müsst ihr nur an den Fotoscheiben euer PokéStops drehen. Im Anschluss werden euch diese in euerer Feld -Ansicht im Spiel angezeigt, die ihr mit Klick auf das Fernglas erreicht. Bedenkt allerdings, dass ihr nur maximal 4 dieser Quests (inklusive AR-Aufgabe) halten könnt.

Wollt ihr weitere Aufgaben erdrehen, dass müsst ihr entweder Aufgaben einlösen oder sie löschen, um Platz zu schaffen. Habt ihr an 7 Tagen jeweils eine der Quests eingelöst und einen entsprechenden Stempel dafür gesammelt, dann erwartet euch im Anschluss der sogenannte Forschungsdurchbruch, der euch eine weitere Begegnung mit einem Pokémon schenkt.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Forschungsdurchbruch im August bringt 6 Pokémon – Alle Optionen von Max Handwerk

Wie lange hat man Zeit? Für das Lösen der Aufgaben habt ihr unbegrenzt Zeit. Ihr könnt sie also beliebig lange in eurer Liste lassen. Als Belohnung erhaltet ihr dann aber immer das Monster, das sich zum Zeitpunkt des Erdrehens dahinter verborgen hat.

Wie findet ihr die Aufgaben und Belohnungen aus dem August? Welche Aufgabe werden ihr euch sichern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen erwartet euch in Pokémon GO noch einiges. Wir zeigen euch alle Events im August 2023.