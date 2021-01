Pokémon GO: So fangt ihr Farbeagle 2021 für die Sammler-Herausforderung

Wenn ihr noch mehr zum Johto-Event wissen wollt, solltet ihr euch unsere Übersicht dazu anschauen: Quests, Raids und eine Überraschung zum Johto-Event in Pokémon GO

Übrigens: Farbeagle erscheint pro Tag nur einmal und kann fliehen. Ihr solltet also beim Fangen vorsichtig sein. Wenn es entkommt, dann könnt ihr euer Glück erst am nächsten Tag versuchen.

Bisher gibt es keinen anderen Weg, um an Farbeagle zu gelangen. Ihr findet es also nicht in der Wildnis oder in Quests.

Hier gibt es Farbeagle: Das Pokémon gibt es nur durch die Schnappschuss-Funktion von Pokémon GO. Ihr müsst also ein Pokémon fotografieren. Wenn ihr Glück habt, springt dann ein Farbeagle ins Bild. Wenn das Farbeagle im Bild ist, könnt ihr die Kamera schließen und das Monster sollte neben eurem Avatar bereit zum Fangen erscheinen.

Um diese Aufgabe geht es: Das Johto-Event ist in Pokémon GO gestartet und eine neue Sammler-Herausforderung ist verfügbar. Dort müsst ihr unter anderem ein Farbeagle ergattern.

Während des Johto-Events in Pokémon GO müsst ihr für die Sammler-Herausforderung ein Farbeagle fangen. Wir zeigen euch, wie das 2021 klappt.

