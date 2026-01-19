Mutter muss Entscheidung in Pokémon GO treffen, die Community hat grandiose Tipps

CommunityNews
2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Mutter muss Entscheidung in Pokémon GO treffen, die Community hat grandiose Tipps

Eine Trainerin in Pokémon GO musste eine wichtige Entscheidung treffen. Das Ergebnis sorgt in der Community für unterschiedliche Reaktionen.

Die Jagd auf seltene Monster ist ein großer Aspekt im Spiel, der für viele Trainer einen der Eckpfeiler der Motivation darstellt. Besonders begehrt sind bei vielen Trainern Shiny-Monster und legendäre Pokémon.

Eine Trainerin berichtet, dass sie vor einer Entscheidung im Spiel stand, bei der es um ein legendäres Monster ging. Doch sie entschied sich dagegen – für ihr Kind.

Pokémon GO zeigt seine neue Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Warhammer 40.000 zeigt neue Modelle und sorgt für Aufschrei, einige Fans drohen sogar, ihre Armeen zu verkaufen Ein Shooter auf Steam hat plötzlich so viele Spieler wie seit Monaten nicht mehr, weil jetzt ein quasi unsterblicher Antiheld mitmischt 5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen Ein schnippischer Goblin auf Steam macht mir neue Laune auf Stealth-Games, zwei davon könnt ihr euch sogar kostenlos holen 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende Neues Anime-Spiel mischt Genshin und Satisfactory und über 35 Millionen Spieler wollen das Game unbedingt zocken Aggressive Cheater nervten wochenlang in ARC Raiders: Jetzt wurden sie gebannt, doch einige Fieslinge sind bereits zurück Schöpfer von Hytale stellt das erste Update live, verrät vorher aber noch, was in den nächsten Tagen kommt Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen Die 10 besten Animationsfilme von Batman, die euch die Wartezeit bis zum nächsten Kinofilm verkürzen

„PRIORITÄTEN, LEUTE, PRIORITÄTEN!“

Was war das für eine Entscheidung? Wie die Trainerin in ihrem Beitrag auf Reddit berichtet, war sie mit ihrem Kind auf einem Spielplatz. Während ihr Kind am Spielen war und die Zeit genoss, öffnete die Trainerin Pokémon GO.

Dabei entdeckte sie bei den Monstern, die euch an mehr oder weniger naheliegenden PokéStops angezeigt werden, die Umrisse von Tobutz, einem der 3 seltenen, legendären Monstern des Seen-Trios. Da sie nur die Silhouette des Monsters sah und nicht das komplette Monster, bedeutet das, dass sie dieses Monster bisher noch nicht fangen konnte.

Sie musste sich also entscheiden, ob sie ihr Kind weiter auf dem Spielplatz spielen lässt, oder ob sie es sich schnappt, zum Auto geht und zum PokéStop fährt, um das Tobutz zu fangen. Sie entschied sich letztlich dafür, an Ort und Stelle zu bleiben, ihr Kind die Zeit weiter genießen zu lassen und auf das Monster zu verzichten.

Was sagt die Trainerin dazu? In dem Beitrag, der den Titel „Mein Kind wird mein Opfer niemals verstehen“ trägt, schreibt die Trainerin dazu: „Habe ich darüber nachgedacht, ihn einfach vom Spielplatz wegzuziehen, ihn ins Auto zu werfen und loszufahren, um es zu holen? Ja. Bereue ich jetzt meine Entscheidung, die beste Mutter aller Zeiten zu sein und das nicht zu tun? Auch ja“.

Was sagt die Community dazu? Unter dem Beitrag lassen sich einige grandiose Kommentare und augenscheinlich nicht ganz ernstgemeinte Tipps finden. Einige davon lauten:

  • „Man kann immer noch ein weiteres Kind bekommen, aber das hier ist ein legendäres Monster!“, kommentiert pop_tab
  • „30 weltweite Spawns pro Stunde des Seen-Trios. 16.000 Geburten pro Stunde weltweit. Du hast die falsche Wahl getroffen, mein Freund“, antwortet PortlandPerson94 auf den vorherigen Kommentar
  • „Wilde Legendäre > Spielen auf dem Spielplatz. PRIORITÄTEN, LEUTE, PRIORITÄTEN!“, schreibt ZestycloseBrick5142
  • „Du hättest sagen sollen, dass wir auf ein Abenteuer gehen, und dann hättest du einfach loslegen können, lol“, meint No_Amphibian_221
  • „Der kleine Timmy kann ein anderes Mal spielen. Heute jagen wir legendäre Monster“, kommentiert Ok_Row_2541
Mehr zum Thema
1
Pokémon GO: So nutzt ihr den Community Day im Januar 2026 mit Chimpep
von Max Handwerk
2
Pokémon GO: So fangt ihr Voltrel im neuen Event High Zaptitude
von Max Handwerk
3
Pokémon GO Retro Cup: 7 starke Monster für euer Team
von Max Handwerk

Diese Trainerin hat sich für ihr Kind entschieden. Andere Trainer entscheiden sich nicht zwischen dem realen Leben und ihrem Kind, sondern sehen teilweise Entscheidungen aus dem realen Leben durch das Spiel bestätigt: Trainer zweifelt an einer wichtigen Entscheidung in seinem Leben, erhält ein Zeichen in Pokémon GO.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Trainer Akku

Trainer verpasst eines der seltensten Shinys in Pokémon GO, weil er die goldene Regel missachtet hat

Pokemon GO Hinab in die Tiefen

Pokémon GO kündigt Event an, in dem für Sammler und Kämpfer etwas dabei ist

Pokémon GO Events Januar 2026

Pokémon GO: Alle Events im Januar 2026 in der Liste

Pokemon GO Leak Mega-Mewtu

Trainer wünschen sich schon ewig 2 besondere Monster in Pokémon GO, jetzt könnten sie wirklich kommen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx