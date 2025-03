Pokémon GO hat aktuell eines der besten Dynamax-Monster im Spiel – verpasst es bloß nicht

In Pokémon GO könnt ihr aktuell einen der besten Verteidiger für Dynamax-Kämpfe fangen. Dafür habt ihr nur noch wenige Tage Zeit.

Seitdem es die Dynamax-Funktion in Pokémon GO gibt, kommen regelmäßig neue Monster für diesen Modus in das Spiel. Hier verwandeln sich eure Monster in riesige Varianten und können mit speziellen Attacken angreifen. Der Modus läuft teilweise anders ab, als reguläre Kämpfe im Spiel.

Die Auswahl an Pokémon, die ihr in Dynamax-Kämpfen finden und fangen könnt, rotiert regelmäßig. Aktuell gibt es ein Monster in der Rotation, welches ihr unbedingt fangen solltet, wenn ihr häufiger an Dynamax- und Gigadynamax-Kämpfen teilnehmt.

Ein genialer Tank für Dynamax

Um welches Pokémon handelt es sich? Noch bis zum 31. März 2025 habt ihr die Möglichkeit, Chaneira in seiner Dynamax-Form im Spiel zu fangen. Das Pokémon findet ihr in 3-Sterne-Dynamax-Kämpfen.

Was macht das Pokémon so gut? Chaneira, und vor allem seine Entwicklung Heiteira, besitzt eine enorme Anzahl an Lebenspunkten sowie einen hohen Verteidigungswert. Beide Monster haben sogar die höchste Kombination aus Lebenspunkten und Verteidigung, die es in Pokémon GO gibt.

Das heißt, dass sie optimale Tanks sind, um viel Schaden von gegnerischen Dyna-Monstern einzustecken. Ihr könnt sie in Dynamax- und Gigadynamax-Kämpfen also einsetzen, um euren Dyna-Meter zu füllen und anschließend auf eure Angreifer wechseln.

Daher solltet ihr euch Chaneira beziehungsweise Heiteira unbedingt besorgen, wenn ihr regelmäßig an Dynamax- oder Gigadynamax-Kämpfen teilnehmt.

Wie besiege ich das Pokémon? Wenn ihr es besiegen wollt, dann solltet ihr vor allem auf Kampf-Pokémon setzen, da Chaneira vom Typ Normal ist und somit eine Schwäche gegen Angriffe dieses Typs besitzt. Aktuell eignet sich dafür vor allem Machomei.

Chaneira kann einiges einstecken, weshalb ihr außerdem noch 1 oder 2 Pokémon als Verteidiger mitnehmen solltet. Diese nutzt ihr, um euer Dyna-Meter zu füllen. Wechselt anschließend Machomei ein, um die starken Dyna-Attacken auszuführen.

Danach wechselt ihr wieder auf euren Verteidiger und wiederholt den Vorgang, bis ihr Chaneira besiegt habt. Mit einem halbwegs guten Team schafft ihr es, Chaneira ohne weitere Trainer zu besiegen.

Pokémon wie Heiteira eignen sich optimal als Tank, um viel Schaden von starken Dynamax- und Gigadynamax-Gegnern einzustecken. Und genau solche Tanks benötigt ihr. Vor allem, wenn ihr bald auch das neue Gigadynamax-Monster in Pokémon GO herausfordern wollt – denn das wird wieder eine richtig harte Nummer.