Heute startet die Einall-Woche in Pokémon GO – Das müsst ihr wissen

In Pokémon GO startet heute Abend, am 14. August, die Einall-Woche. Sie bringt Shiny Genesect und neue Pokémon aus der Gen 5. Wir geben die Übersicht.

Wann läuft das Event? Los geht es heute Abend um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Es läuft dann exakt eine Woche und endet am 21. August um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Es ist die letzte Woche des Hyperbonus, den ihr auf dem GO Fest 2020 freigespielt habt. Das Event steckt nochmal voller Neuerungen und ihr solltet es nicht verpassen.

Das steckt in der Einall-Woche von Pokémon GO

Das sind die Boni: Die Liste der Boni ist wieder lang. So warten neue Shinys und Pokémon aus der Gen 5 auf euch:

Pokémon aus der Einall-Region, also der 5. Generation, erscheinen in der Wildnis, in Raids und schlüpfen aus 7-km-Eiern

Ihr trefft erstmalig auf die Pokémon Strawickl, Waumboll und Emolga

In New York City und Umgebung erscheint das regionale Pokémon Bisofank erstmalig in Pokémon GO

Shiny Kiesling erscheint erstmalig im Spiel

Genesect findet ihr in Level-5-Raids und kann dort auch erstmalig als Shiny angetroffen werden

Was sind das für neue Pokémon? Insgesamt sind es 7 neue Pokémon, die ins Spiel kommen. Strawickl hat noch zwei Weiterentwicklungen und Waumboll noch eine Entwicklung. Einzig Emolga kann sich nicht mehr entwickeln.

Mit Bisofank wird es ein neues regionales Pokémon geben. Es erinnert an ein Bison, weshalb es ausschließlich in den USA im Umkreis von New York City angesiedelt ist.

Diese Pokémon kommen neu ins Spiel – Bisofank, das Monster unten rechts, gibt es nicht in Deutschland.

Welche neuen Shinys kommen? In der Wildnis werdet ihr auf Shiny Kiesling treffen können. Die schillernde Version werdet ihr leicht erkennen, denn es ist lila anstatt blau.

Das Highlight wird aber wohl Shiny Genesect sein. Es ist ein mysteriöses Pokémon und ausschließlich in Raids zu ergattern. Als Shiny ist es komplett rot.

Lohnt sich das Event? Für euren PokéDex ist das Event durchaus lohnenswert. So könnt ihr euch hier in Deutschland zumindest 6 neue Dex-Einträge sichern.

Außerdem könnte es so einige Shinys geben, die recht selten sind. Shinys aus der Gen 5 sind unter anderem Nagelotz, Dusselgurr oder Lithomith.

Was passiert sonst noch im August? Die Events im August neigen sich langsam dem Ende zu. In unserer Übersicht zu allen Events in diesem Monat stehen nur noch 4 weitere Highlights aufgelistet.