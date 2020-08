Pokémon GO: Einall-Woche bringt Genesect-Raids und diese Shinys

In Pokémon GO ist die Einall-Woche gestartet und bringt zahlreiche Neuerungen mit sich. Neben Genesect-Raids, findet ihr auch zahlreiche Pokémon aus der Gen 5 und neue Shinys im Spiel.

Was ist neu? Am 14. August um 22:00 Uhr deutscher Zeit startete die Einall-Woche. Noch bis zum 21. August um 22:00 Uhr könnt ihr von zahlreichen Boni rund um die 5. Generation profitieren.

Wir zeigen euch alle Neuerungen zum Event und verraten euch, was sich besonders lohnt.

Alle Infos zur Einall-Woche in Pokémon GO

Welche neuen Quests gibt es? Es gibt nur zwei neue Aufgaben, die ihr in dieser Woche lösen könnt. Dazu gehören:

Gewinne einen Raid Belohnung: Begegnung mit einem Kiesling (Kann Shiny sein)

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Yorkleff*, Dusselgurr*, Nagelotz*, Rotomurf oder Felilou (Die Pokémon mit dem Stern können Shiny sein)



Welche Shinys sind neu? Überraschungen gibt es hier nicht. Wie vorher angekündigt, könnt ihr Genesect und Kiesling als Shiny fangen. Genesect gibt es eigentlich nur in Raids, doch wenn ihr die Spezialforschung „Champ der Nostalgie-Herausforderung“ oder „Modulare Untersuchung“ noch nicht abgeschlossen habt, könnte mit Glück auch dort ein Shiny Genesect auf euch warten.

Die schillernde Familie von Kiesling und Shiny Genesect

Was sind die Event-Spawns? Es tauchen vor allem die Pokémon aus der 5. Generation auf, die ohnehin schon häufig sind. Yorkleff, Nagelotz oder Felilou sind beliebte Spawns beim Event.

Kiesling ist ebenfalls vermehrt in der Wildnis, doch deutlich seltener. Die neuen Pokémon Strawickl, Emolga und Waumboll erscheinen ebenfalls deutlich seltener.

Neue Raid-Bosse zur Einall-Woche

Das ist neu in Arenen: Es gibt einen kompletten Wechsel der Raid-Pokémon. So findet ihr nun hauptsächlich Monster der 5. Generation in Raids.

Schwierigkeit Boss Stufe 1 Klikk*

Praktibalk*

Lithomith*

Strawickl

Waumboll Stufe 2 Kiesling*

Flampion

Kastadur

Flunschlik

Rollum Stufe 3 Hutsassa

Kleoparda

Mebrana Stufe 4 Deponitox

Bissbark

Alola Knogga* Stufe 5 (Legendär) Genesect*

Alle Pokémon mit einem Stern (*) können auch als Shiny angetroffen werden.

Welche Bosse lohnen sich? Die Bosse in dieser Woche sind ziemlich enttäuschend. Praktibalk und Flampion sind die einzigen Monster, die starke Entwicklungen haben und dann zu den besten Angreifern gehören.

Die neuen Shinys Genesect und Kiesling kann man sich ebenfalls sichern. Genesect gibt es nicht in der Wildnis, weshalb sich die Raids lohnen.

Mit diesem Event ist der Monat August noch lange nicht beendet. In unserer Übersicht findet ihr alle kommenden Events für August 2020. Dort könnt ihr sehen, was noch auf euch wartet.