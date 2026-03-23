Pokémon GO: Dynamax-Regice – Die besten Konter gegen das Monster

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2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO: Dynamax-Regice – Die besten Konter gegen das Monster

In Pokémon GO könnt ihr aktuell Dynamax-Regice herausfordern. MeinMMO zeigt euch, wie ihr euch perfekt auf den Kampf vorbereitet.

Was ist das für ein Monster? Regice ist ein legendäres Monster vom Typ Eis, das aus der 3. Generation stammt. Es ist Teil der legendären Giganten, zu denen auch Regirock, Registeel, Regieleki, Regidrago und Regigigas gehören.

Wann ist das Monster im Spiel? Ihr könnt Regice erstmals in Dynamax-Kämpfen am Montag, dem 23. März 2026 in der Zeit von 6:00 bis 21:00 Uhr herausfordern. Ihr findet das Monster in 5-Sterne-Dynamax-Raids und benötigt 800 Dyna-Partikel, um den Boss herauszufordern. Wollt ihr den Kampf aus der Ferne starten, dann benötigt ihr außerdem einen Fern-Raid-Pass.

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So besiegt ihr Dynamax-Regice erfolgreich

Welche Angreifer sind geeignet? Regice ist vom Typ Eis. Daher sind Angriffe der Typen Kampf, Gestein, Stahl und Feuer sehr effektiv gegen den Boss.

Der beste Angreifer, auf den ihr setzen könnt, ist Zacian in der Form König des Schwertes. Setzt ihr auf den legendären Hund, dann solltet ihr dem Monster die Attacken Metallklaue und Gigantenhieb beibringen.

Alternativ könnt ihr auch auf die folgenden Angreifer setzen, die schwächer als Zacian sind, jedoch ebenfalls noch gut geeignet sind:

  • Gigadynamax-Liberlo mit Feuerwirbel
  • Gigadynamax-Machomei mit Karateschlag
  • Gigadynamax-Glurak mit Feuerwirbel
  • Dynamax-Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller
  • Dynamax-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

Welche Verteidiger sollten eingesetzt werden? Um die Angriffe von Regice einzustecken und euren Dynameter aufzufüllen, solltet ihr auf die folgenden Verteidiger setzen:

  • Dynamax-Regice mit Zielschuss
  • Dynamax-Latias mit Feuerodem
  • Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue
  • Dynamax-Suicune mit Aquaknarre
  • Zacian (König des Schwertes) mit Metallklaue
  • Dynamax-Galagladi mit Psychoklinge oder Fußkick

Bei den Verteidigern ist es entscheidend, dass sie Schaden einstecken können und ihr einen Typen-Vorteil gegenüber Regice habt. Zudem solltet ihr auf eine Sofort-Attacke setzen, die nur eine Dauer von 0,5 Sekunden hat, um das Dynameter möglichst schnell aufzuladen. Die Lade-Attacke ist bei den Monstern daher zweitrangig.

Welche Heiler sind geeignet? Heiler sind dafür da, um die Gruppe mit Schilden und Heilung zu versorgen. Dafür sind die folgenden Monster geeignet:

  • Dynamax-Heitera
  • Dynamax-Wailord
  • Gigadynamax-Relaxo
  • Gigadynamax-Lapras
  • Dynamax-Aquana
  • Endynalos

Wie viele Trainer werden benötigt? Wie viele Trainer ihr genau braucht, um den Boss zu besiegen, hängt von eurem Team, eurer Strategie und etwas Glück ab.

In den sozialen Medien findet ihr Videos von Trainern, die es sogar geschafft haben, den Boss alleine zu besiegen. Dazu haben die Trainer einen Dyna-Pilz eingesetzt und Regice herausgefordert, wenn es die Attacken Fokusstoß und Erdbeben beherrscht.

Zudem wurde hierbei eine Strategie angewendet, bei der die Trainer ihr Monster schnell auswechseln, um die Angriffe von Regice einzustecken.

Wie solch ein Solo-Kampf abläuft, seht ihr in diesem Video:

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Zur Sicherheit solltet ihr jedoch auf mehr Trainer setzen. Maximal 4 Trainer können gemeinsam einen Dynamax-Kampf bestreiten. Achtet dabei darauf, dass ihr unterschiedliche Rollen im Kampf einnehmt und eure Teams entsprechend organisiert.

Es ist nicht sinnvoll, wenn ihr als 4 Trainer alle auf Angreifer setzt. Eine ausgewogene Mischung könnte beispielsweise aus 2 Angreifern, einem Heiler und einem Trainer bestehen, der Schilde einsetzt.

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Nicht nur Dynamax-Regice wartet im aktuellen Monat im Spiel auf euch. Der März ist wieder vollgepackt mit Events, Raid-Bossen und weiteren Inhalten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.

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