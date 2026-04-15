Aus Dummheit muss ich in Pokémon GO nun richtig wertvolle Items verschwenden

Manche Fehler können in Pokémon GO richtig weh tun. Darüber kann MeinMMO-Autor Paul Kutzner akut ein Liedchen trillern.

In Pokémon GO gibt es leider recht selten Community Days, auf die ich wirklich hinfiebere und die bereits vorab eine große Vorfreude bei mir auslösen. Am vergangenen Samstag war es nach längerer Zeit mal wieder so weit. Forgita war das Monster des Community Days und ich wusste: davon muss ich einige Exemplare ergattern.

Schließlich ist die letzte Entwicklung von Forgita, Granforgita, ein richtig starkes Monster in der Kampfliga. Doch dafür sollte man auch so clever sein, und sich die exklusive Attacke des Monsters schnappen.

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27 Minuten sorgen für großen Frust

Wie konnte man die Attacke erhalten? Um die exklusive Attacke Riesenhammer von Granforgita zu erhalten, musstet ihr das Monster während des Events oder bis zu 4 Stunden danach entwickeln. Es gab also ein Zeitfenster von 14:00 bis 21:00 Uhr, um die Entwicklung durchzuführen.

Was war mein Ziel? Bereits vorher wusste ich, dass meine Zeit an dem Community Day ziemlich eingeschränkt sein wird. Ich konnte von Zuhause einige Forgita fangen und hatte dann ein Zeitfenster von ungefähr 45 Minuten, um draußen nochmal richtig auf die Jagd zu gehen. Danach erwartete ich Besuch, der sich vorab angekündigt hatte.

Mein Ziel war es, ein Granforgita für die Superliga und eines für die Hyperliga zu erhalten. Damit ich die besten Exemplare hierfür nutze, wollte ich bis zum Ende meiner Tour warten, um die Entwicklungen auszulösen. Schließlich tut es weh, ein Monster zu entwickeln, nur um kurz danach ein besseres Exemplar zu erhalten.

Und was war das Problem? Nunja. Nachdem ich meine Tour außerhalb der Wohnungstür beendet habe, war plötzlich doch mehr Zeitdruck da, da ich noch andere Sachen für den Besuch vorbereiten musste. Im Hinterkopf war anfangs noch der Gedanke „Ah, du musst gleich noch entwickeln“.

Wie erwähnt, anfangs. Im Laufe der Zeit ist der Gedanke leider verloren gegangen und ich habe es einfach vergessen, die Entwicklungen durchzuführen. Später, während der Besuch bereits eingetroffen und etwas länger hier war, ist mir ganz akut wieder eingefallen, dass ich die Entwicklungen vergessen habe.

Ein Blick auf die Uhr trübte jedoch die Hoffnung: Es war 21:27 Uhr. 27 Minuten zu spät, um die exklusive Attacke durch eine Entwicklung zu erhalten. Ich sitze nun also auf über 1.800 Forgita-Bonbons und einigen starken Exemplaren für die Kampfliga, doch mir fehlt die Attacke, die dieses Monster erst so besonders macht.

Ein trauriges Forgita, dass sich gerne zu einem Granforgita mit exklusiver Attacke entwickeln möchte

Was nun? Möchte ich jetzt dennoch an die Attacken gelangen, um die Monster effektiv in der Liga einsetzen zu können, muss ich wohl oder übel auf den Einsatz von Top-Lade-TMs zurückgreifen. Auch wenn ich hiervon noch ein paar besitze, tut es dennoch weh.

Die TMs sind bekanntermaßen sehr selten und schwierig zu erhalten. Daher hebe ich sie mir auf und nutze sie eigentlich nur für legendäre Monster, bei denen ich die jeweilige exklusive Attacke erhalten möchte. Sie nun für ein Monster zu benutzen, bei dem ich problemlos auch so an die Attacke gekommen wäre, schmerzt.

Alternativ könnte ich darauf spekulieren, dass der Community Day im Dezember, wie in der Vergangenheit, wieder die Möglichkeit liefert, alle exklusiven Attacken des Jahres bei den Monstern der Community Days zu erhalten. Da wir erst im April sind, müsste ich hierauf aber ziemlich lange warten und auf Granforgita verzichten. Zumal der Community Day im Dezember natürlich noch nicht gesichert ist.

Da ich größtenteils in der Superliga aktiv bin, werde ich eventuell hierfür eine Top-Lade-TM benutzen und für die Hyperliga noch warten. Das wäre eine Lösung für das akute Problem, wenn auch eine schmerzliche Lösung. Doch am Ende des Tages bin ich leider selbst schuld daran. In der Zukunft werde ich mir wohl einen Wecker stellen, damit sich dieser Fehler nicht wiederholt.

Habt ihr solch einen Fehler ebenfalls schon gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Dynamax-Monster in der nächsten Zeit auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.