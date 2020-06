Pokémon GO: Dataminer finden Rocket-Ballon, den ihr besiegen müsst

In Pokémon GO könnte uns schon bald der Ballon von Team GO Rocket erreichen. Dataminer haben entsprechende Hinweise gefunden, dass der Ballon bald ins Spiel kommt.

Um welchen Fund geht es? Dataminer haben zahlreiche neue Infos im Code von Pokémon GO gefunden. Neben neuen Infos zu Raid-Einladungen gibt es auch den Fund vom Rocket-Ballon.

Passend dazu gibt es schon so einige Infos, die man nennen kann. So sollt ihr den Ballon unter anderem verfolgen und könnt ihn dann zum Kampf herausfordern.

Kommt der Rocket-Ballon zum GO Fest?

Das wurde entdeckt: Es gibt bereits einige Infos, die man zum Ballon gefunden hat:

Der Ballon schwebt in der Luft und bewegt sich – er kann dadurch auch aus eurem Umkreis herausfliegen

Ihr müsst den Ballon wohl verfolgen, um mit ihm zu interagieren

Der Ballon trägt eigene Ballon-Rüpel, gegen die ihr kämpfen könnt

PokéStops und Arenen sollen den Ballon wohl nicht beeinflussen

So wie es aussieht, gibt es also bald eine neue Art der Interaktion mit Team GO Rocket. Ihr müsst sie also im Ballon verfolgen, um sie herauszufordern.

Der Rocket-Ballon auf dem GO Fest 2019 in Dortmund. Quelle: reddit

Das ist noch unklar: Bislang weiß man noch nicht so genau, wie sich die Kämpfe gegen die Ballon-Rüpel mit den Kämpfen gegen die normalen Rüpel unterscheidet.

Es kann durchaus sein, dass die Ballon-Rüpel stärker sind oder andere Pokémon nutzen. Die bisher gefundenen Daten reichen hierfür aber noch nicht aus.

Einige Trainer vermuten, dass hiermit auch Jessy und James ins Spiel kommen könnten. Die beiden Kult-Figuren aus dem Anime wurden bereits letztens im Code von Pokémon GO gefunden. Sie wurden zwar mittlerweile wieder entfernt, doch eine erneute Hinzufügung wäre durchaus denkbar.

Wann könnte der Ballon kommen? Es gibt bereits sehr viele Daten über den Ballon – ein möglicher Release wäre also schon bald denkbar.

Eine gute Möglichkeit hierfür wäre das GO Fest 2020. Immerhin tauchte ein riesiger Rocket-Ballon auf dem GO Fest 2019 in Dortmund auf. Eine Rückkehr in 2020, diesmal in digitaler Form, wäre durchaus denkbar.

Außerdem erwartet uns am 2. Tag des diesjährigen GO Fests noch eine Überraschung. Das Auftauchen vom Rocket-Ballon wäre wohl definitiv eine solche Überraschung.

Wenn ihr noch mehr Infos zum GO Fest haben wollt, dann schaut doch in unser Interview zum GO Fest. Dort verriet uns Michael Steranka von Niantic so einige Details zu dem großen Event.