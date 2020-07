In Pokémon GO wurde nun endlich der Community Day mit Nebulak terminiert. Bislang wusste man zwar von Nebulak, doch ein genaues Datum und die Boni kannte man noch nicht

Das ist nun bekannt: Im Mai konnten wir die kommenden beiden Community Days wählen. Während es im Juni um Hornliu ging, fiel die Wahl im Juli auf Nebulak. Weitere Infos gab es bislang nicht.

Nun weiß man aber mehr, denn Niantic hat die Boni und das Datum vom Community Day bekanntgegeben.

Community Day mit Nebulak – Alle Boni

Wann findet der Community Day statt? Los geht es am 19. Juli um 11:00 Uhr Ortszeit. Das Event läuft dann wieder 6 Stunden bis um 19:00 Uhr. Damit findet der Community Day diesmal an einem Sonntag statt.

Was sind die Boni? Neben den zahlreichen Nebulak, die in der Wildnis erscheinen werden, gibt es folgende Boni:

Rauch hält 3 Stunden lang an

Eier werden insgesamt viermal so schnell ausgebrütet – ein 10-Kilometer-Ei braucht also nur noch 2,5 Kilometer

Eine Spezialforschung kann für einen Dollar im Shop gekauft werden

Was ist die exklusive Attacke? Wenn ihr während des Events ein Alpollo zu Gengar entwickelt, lernt es die Attacke Finsterfaust. Das war bereits vorher bekannt.

Die Attacke ist vor allem für PvP-Spieler interessant. Eine genaue Analyse zu der Attacke und der Brauchbarkeit von Gengar findet ihr in einem anderen Artikel auf MeinMMO.

Die Shiny-Familie von Nebulak.

Lohnt sich das Event? Mit Nebulak bekommt ein Pokémon einen Community Day, das bereits als Shiny verfügbar war. Wenn ihr allerdings noch ein Shiny Nebulak braucht, dann könnt ihr hier mit einer erhöhten Shiny-Rate rechnen.

Für Raids ist Gengar durchaus eine gute Wahl unter den Geist-Pokémon, dennoch gibt es hier stärkere Konkurrenz. Wer aber noch am Anfang seiner Pokémon-Karriere steht, sollte sich ein gutes Nebulak sichern und es entwickeln.

Während des Community Days dreht sich in Pokémon GO übrigens auch alles um die Vorbereitung zum GO Fest. Ein dreiwöchiger Event-Marathon findet in dieser Zeit statt.