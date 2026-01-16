Pokémon GO: So nutzt ihr den Community Day im Januar 2026 mit Chimpep

Der Community Day im Januar 2026 bei Pokémon GO erwartet euch. Chimpep ist das Pokémon des Tages. Wir zeigen euch, wie ihr das Event nutzt.

Wann startet der Community Day? Der Community Day mit Chimpep startet am Sonntag, dem 18. Januar um 14:00 Uhr. Schluss ist um 17:00 Uhr.

Was bringt der Community Day? Am Community Day trefft ihr überall in der Wildnis drei Stunden lang ein bestimmtes Pokémon, in diesem Fall Chimpep. Dieses erhält auch eine erhöhte Shiny-Chance. Somit habt ihr eine sehr gute Gelegenheit, euch das schillernde Chimpep zu schnappen.

Obendrauf gibt es eine ganze Reihe an Boni. Welche das sind und wie ihr sie nutzen könnt, fassen wir hier für euch zusammen.

Community Day im Januar 2026 mit Chimpep – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Chimpep

Wann? Sonntag, den 18. Januar 2026 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Sofort-Attacke Flora-Statue für Gortrom, wenn ihr es im Event oder bis zu 4 Stunden danach entwickelt

Extra-Attacke: Gortrom kann ab Event-Beginn auch die Attacke Trommelschläge erlernen.

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Chimpep

– dreifache Menge an Fang-Sternenstaub

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen

– Rauch hält 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Lockmodule halten 1 Stunde lang

– Schnappschussüberraschungen mit Chimpep

– Feldforschungen mit Chimpep



Boni bis 21:00 Uhr:

– Lockmodule locken Chimpep mit erhöhter Shiny-Chance an, die auch einen Spezialhintergrund besitzen können



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen



Zudem wird es wie gewohnt eine spezielle Community-Day-Box im Shop geben, die allerdings kostenpflichtig ist. Sie ist optional, die bisher genannten Boni gelten auch ohne die Box.

Wie nutze ich den Community Day mit Chimpep aus?

Lohnt sich Chimpep? Chimpeps letzte Entwicklung, Gortrom, ist ein starker Pflanzen-Angreifer, der insbesondere mit Flora-Statue noch etwas interessanter wird. Das Pokémon hat außerdem eine Gigadynamax-Form. Wenn ihr diese bereits besitzen solltet, ist dieser Tag eine gute Gelegenheit, euch Bonbons dafür zu sichern.

Für Sammler ist der Tag sowieso interessant, schließlich könnt ihr euch hier ein neues Shiny sichern.

Ebenso wichtig: Auch das Event High Zaptitude läuft am Sonntag noch. Darin geht es vor allem um das Ausbrüten von Eiern. Wenn ihr also schon unterwegs seid, könnt ihr auch dieses Event gut ausnutzen.

Wie bereite ich mich auf das Event vor? Es gibt ein paar Punkte, die ihr beachten könnt, um mehr aus dem Community Day rauszuholen.

Schafft Platz in der Box, damit ihr während des Events keine Zeit mit Pokémon-Verschicken verschwenden müsst. Nutzt dafür die Sortier-Funktion.

Einige Items können euch beim Event nutzen. Rauch und Lockmodule zum Anlocken von mehr Chimpep Ausreichend Bälle, um sie zu fangen Sananabeeren, um mehr Bonbons beim Fang zu erhalten Sternenstücke, um noch mehr Sternenstaub beim Fangen zu kassieren

Mega-Pokémon: Mit einem aktiven Pflanzen-Mega-Pokémon erhaltet ihr zusätzliche Bonbons und EP beim Chimpep-Fang.

Wie geht es weiter? Mit dem Community Day ist mehr als die Hälfte des Pokémon-GO-Januars geschafft, dennoch stehen noch weitere spannende Termine an. Unter anderem stehen das Hinab-in-die-Tiefe-Event und ein Kumpel-Event an. Die Liste aller spannenden Daten im Spiel findet ihr wie immer hier: Alle Events in Pokémon GO im Januar 2026.