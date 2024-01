Pokémon GO: Alle Infos zum Community Day Classic im Januar mit Porygon

Im Januar erwartet euch in Pokémon GO Porygon im Community Day Classic. Wann dieser läuft und mit welchen Boni, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Bei einem Community Day steht ein Pokémon im Fokus, welches sehr stark erscheint. Begleitet wird ein Community Day von speziellen Boni, welche zeitgleich aktiv sind. Bei einem Community Day Classic steht ein Pokémon erneut im Fokus, welches bereits in einem regulären Community Day bereits einmal vertreten war.

Wann läuft das Event? Der Community Day Classic mit Porygon wird am Samstag, dem 20. Januar 2024, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr laufen.

Welches Pokémon steht im Fokus? In diesem Event werdet ihr vermehrt auf Porygon treffen. Dies ist ein Pokémon vom Typ Normal und stammt aus der ersten Generation. Es besitzt die Entwicklungsstufen Porygon2 und Porygon-Z.

Community Day Classic mit Boni, Forschungen und Showcases

Welche Boni gibt es während des Events? Neben der erhöhten Spawn-Rate von Porygon werdet ihr für das Fangen von Pokémon gleich die dreifachen Erfahrungspunkte erhalten. Wenn ihr während des Events Rauch oder ein Lockmodul aktiviert, so werden diese für ganze 3 Stunden aktiv sein.

Welche spezielle Attacke kann Porygon-Z lernen? Wenn ihr während oder bis zu 2 Stunden nach dem Event ein Porygon2 zu Porygon-Z entwickelt, lernt es die Lade-Attacke Triplette. Diese Attacke ist vom Typ Normal und macht in Arenen und Raids 75 Schaden sowie in Trainer-Kämpfen 65 Schaden, wo es außerdem die Chance hat, den Angriffs- und Verteidigungswert des gegnerischen Pokémon zu senken.

Welche Forschungen wird es im Event geben? Im Community Day Classic könnt ihr Feldforschungen erledigen, bei denen ihr Porygon fangen müsst und mit weiteren Porygons, Sternenstaub und Superbällen belohnt werdet. Zusätzlich wird es auch wieder eine kostenlose befristete Feldforschung sowie eine exklusive befristete Feldforschung für 1 € geben.

Wird Porygon als Shiny verfügbar sein? Ja, Porygon wird im Event als Shiny verfügbar sein, sodass ihr dieses Pokémon und seine Entwicklungsstufen in ihren Shiny-Varianten eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Was gibt es noch während des Events? Während das Event läuft, wird es auch Showcases geben, in denen ihr mit euren Porygon und euren Porygon-Z antreten könnt. Wenn ihr im Verlauf des Events AR-Fotos macht, kann es euch zudem passieren, dass Porygon sich in euer Bild hineinschleicht.

Freut ihr euch auf diesen Community Day Classic? Benötigt ihr Porygon noch, oder interessiert euch dieses Pokémon weniger? Wenn ihr wissen wollt, was euch aktuell im Spiel noch so erwartet, werft einen Blick auf die Events im Januar in Pokémon GO.