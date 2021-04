Das Frühlings-Event in Pokémon GO geht in die finale Phase und einige Trainer dürften noch nach Azumarill für die Sammler-Herausforderung suchen. Wir zeigen euch, wie ihr an das Pokémon kommt.

Wofür braucht man Azumarill? Noch bis zum 8. April um 20:00 Uhr läuft das Frühlings-Event in Pokémon GO. Dafür gibt es wieder eine Sammler-Herausforderung, für die ihr insgesamt 10 Pokémon fangen müsst. Dazu zählt auch Azumarill, welches nicht ganz leicht zu bekommen ist.

Damit ihr die Sammler-Herausforderung abschließen und die Boni einkassieren könnt, zeigen wir euch, wie ihr aktuell an Azumarill kommt.

Azumarill durch Raids und Quests fangen

So bekommt ihr Azumarill in Raids: Zum Frühlings-Event gibt es Azumarill in den Level-3-Raids. Dort könnt ihr es also herausfordern und besiegen. Nach dem Sieg könnt ihr Azumarill fangen. Wenn das geschafft ist, werdet ihr den Fortschritt in der Sammler-Herausforderung sehen.

So bekommt ihr Azumarill in den Quests: Hierfür müsst ihr die Aufgabe “Fange 15 Owei” lösen. Als Belohnung erhaltet ihr garantiert ein Azumarill. Die Quest ist etwas langwierig, doch wenn ihr die Zeit investiert, werdet ihr die 15 Owei problemlos fangen können.

Gibt es noch andere Wege? Normalerweise erscheint Azumarill auch in der Wildnis. Doch dort ist das Pokémon äußerst selten, sodass ihr euch eher auf die Quests und Raids konzentrieren solltet.

Azumarill durch Entwicklung – Geht das? Normalerweise kommt ihr durch die Entwicklung von Marill leicht an Azumarill. Dafür braucht ihr gerade mal 25 Bonbons. Für die Sammler-Herausforderung klappt das allerdings nicht. Hier ist die klare Vorgabe, dass ihr Azumarill fangen müsst. Eine Entwicklung hilft dabei also nicht.

Wie lange hab ich dafür Zeit? Die Sammler-Herausforderung endet zusammen mit dem Frühlings-Event am 8. April um 20:00 Uhr. Ihr müsst euch also ranhalten, wenn ihr die Sammler-Herausforderung abschließen wollt. Nach Event-Ende verschwindet auch die Herausforderung und gefangene Azumarill bringen euch dann nichts mehr.

Wie schwer ist die Sammler-Herausforderung sonst noch? Mit Außnahme von Azumarill ist die Sammler-Herausforderung in Pokémon GO diesmal recht leicht abzuschließen. Ihr müsst nur Pokémon fangen, die innerhalb des Events ohnehin oft auftauchen. Dazu kommt noch die Entwicklung von Scoppel zu Grebbit und einen Rocket-Rüpel, der mit Crypto Owei kämpft.

Als Belohnung der Sammler-Herausforderung warten dann ein Glücksei, 2500 EP und 50 Mega-Energien für Schlapor auf euch.

Wie geht es weiter in Pokémon GO? Nach dem Frühlings-Event wartet die Rivalenwoche auf euch. Hierbei werden sogar 2 ganz neue Pokémon eingeführt. Ansonsten stehen noch Raid- und Rampenlichtstunden an und an diesem Wochenende findet der Community Day statt. Alle Events im Überblick gibt es hier:

