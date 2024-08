Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im August 2024 und ihre Boni

Im August 2024 warten in Pokémon GO wieder die Rampenlicht-Stunden auf euch. Wir geben euch alle wichtigen Informationen zu den Events.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunden sind kleine Events von 60 Minuten, die jeden Dienstag stattfinden. Dabei erwartet euch ein Pokémon, welches im Vordergrund steht und in sehr hoher Anzahl erscheint.

Neben den Pokémon erwartet euch in dem Event auch jeweils ein Bonus, der in dieser Zeit aktiv ist und euch mehr Erfahrungspunkte, Sternenstaub oder Bonbons bringen kann.

Alle Rampenlicht-Stunden im August 2024

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Die Rampenlicht-Stunden finden jeden Dienstag statt. Sie starten jeweils um 18:00 Uhr und laufen bis um 19:00 Uhr. An welchen Terminen ihr im August 2024 die jeweiligen Pokémon und Boni findet, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Termin Pokémon & Bonus 6. August Rotomurf und 2x Fang-EP 13. August Liliep und 2x Fang-Bonbons 20. August Menki und 2x Verschick-Bonbons 27. August Magnetilo und 2x Entwicklungs-EP

Rampenlicht-Stunde am 6. August

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Rotomurf, das Pokémon Boden-Pokémon aus der 5. Generation, erwartet euch am 6. August in der Rampenlicht-Stunde. Es besitzt mit Stalobor eine Entwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten, wenn ihr Pokémon fangt. Dabei ist es egal, welche Pokémon ihr fangt.

Lohnt sich das Event? Mit der Entwicklung von Rotomurf, Stalobor, erhaltet ihr einen sehr starken Boden-Angreifer, der sich auch in der Liste der stärksten Pokémon in Pokémon GO wiederfinden lässt. Ihr könnt dieses Event also gut nutzen, um euch das ein oder andere starke Exemplar zu fangen.

Auch die Crypto-Variante von Rotomurf ist bereits verfügbar. Ihr könnt die Rampenlicht-Stunde also auch nutzen, um einige Bonbons dafür zu sammeln.

Kann man Shiny-Rotomurf fangen? Ja, auch die Shiny-Variante von Rotomurf könnt ihr finden, wenn ihr etwas Glück habt.

Rampenlicht-Stunde am 13. August

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? An diesem Tag könnt ihr Liliep in der Rampenlicht-Stunde begegnen. Das Pokémon stammt aus der 3. Generation und besitzt die Typen Gestein und Pflanze. Ihr könnt es zu Wielie weiterentwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, so erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons dafür. Der Bonus gilt nicht nur für Liliep, sondern für alle Pokémon, die ihr fangt.

Lohnt sich das Event? Während sich Wielie immerhin noch knapp in den Top 100 der Superliga finden lässt, spielt es in den anderen Ligen keine Rolle. Auch für den Einsatz in Raids lohnen sich Liliep und seine Entwicklung leider nicht.

Hier könnte am ehesten noch der Fangbonus interessant sein, wenn ihr aus Belohnungen von Feldforschungen noch Pokémon gesammelt habt, bei denen ihr auf solch einen Bonus gewartet habt.

Kann man Shiny-Liliep fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, könnt ihr in der Rampenlicht-Stunde auch auf die Shiny-Variante von Liliep treffen.

Rampenlicht-Stunde am 20. August

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Menki, das affenähnliche Pokémon aus der 1. Generation, steht am 20. August im Mittelpunkt der Rampenlicht-Stunde. Das Pokémon besitzt den Typen Kampf und kann sich zu Rasaff und anschließend zu Epitaff weiterentwickeln.

Epitaff gehört neben dem Typen Kampf zusätzlich noch zum Typ Geist.

Welcher Bonus ist aktiv? Verschickt ihr innerhalb dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, so erhaltet ihr die doppelte Anzahl an Bonbons dafür. Dieser Bonus kann sich richtig lohnen, wenn ihr Pokémon für solch einen Bonus angesammelt habt oder eure Pokémon-Box voll ist.

Ihr könnt übrigens bis zu dieser Rampenlicht-Stunde bereits vorab Pokémon mit einem Tag markieren, um sie bei dem Event einfacher und schneller zu versenden.

Lohnt sich das Event? Für den Einsatz in Raids, sind Menki und seine Entwicklungen leider nicht sehr stark. Seine letzte Entwicklung, Epitaff, kann jedoch in der Kampfliga seine volle Stärke entfalten.

In der Rangliste von PvPoke lässt sich Epitaff in der Meisterliga auf dem 53. Platz finden und in der Hyperliga sogar auf dem 27. Platz. Wollt ihr das Optimum aus Epitaff herausholen, dann solltet ihr ihn in der Superliga einsetzen. Hier nimmt er den 3. Platz ein und wird nur von 2 anderen Pokémon übertrumpft.

Auch der Bonus mit der doppelten Anzahl an Verschick-Bonbons ist sehr stark. Daher solltet ihr euch diese Rampenlicht-Stunde nicht entgehen lassen.

Kann man Shiny-Menki fangen? Ja, ihr könnt auch Shiny-Menki finden, wenn ihr etwas Glück habt.

Rampenlicht-Stunde am 27. August

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Magnetilo, das Elektro- und Stahl-Pokémon aus der 1. Generation steht in dieser Rampenlicht-Stunde im Fokus. Es kann sich zu Magneton und anschließend zu Magnezone entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Entwickelt ihr innerhalb von dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, so erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten dafür.

Lohnt sich das Event? Bringt ihr Magnetilo in seine letzte Entwicklungsform, Magnezone, könnt ihr euch über einen starken Elektro-Angreifer für eure Raid-Teams freuen. Noch stärker ist seine Crypto-Variante. Für diese könnt ihr innerhalb des Events zudem eine Menge Bonbons sammeln.

Für den Einsatz in den Kampfligen lohnen sich Magnetilo und seine Entwicklungen nicht. Hierfür solltet ihr auf andere Pokémon zurückgreifen.

Habt ihr viele Pokémon angesammelt, die ihr entwickeln wollt, könnt ihr das Event außerdem nutzen, um die hierfür erhaltenen Erfahrungspunkte zu verdoppeln.

Kann man Shiny-Magnetilo fangen? Ja, auch Magnetilo ist bereits als Shiny-Pokémon im Spiel verfügbar. Mit etwas Glück könnt ihr dem Monster in dieser Form begegnen.

Was sagt ihr zu den Rampenlicht-Stunden im August 2024? Gibt es welche, die euch besonders interessiert? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, was in diesem Monat noch so ansteht, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im August 2024 in Pokémon GO.