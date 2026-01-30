Pokémon GO: 4 Tipps und Konter gegen Dynamax Ho-Oh – Alle Infos zum Dynamax-Wochenende

GuideService
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO: 4 Tipps und Konter gegen Dynamax Ho-Oh – Alle Infos zum Dynamax-Wochenende

In Pokémon GO steigt das Dynamax-Wochenende mit Ho-Oh. Wie ihr den legendären Riesenvogel schnappt, zeigen wir euch hier.

Wann läuft der Dynamax-Kampftag? Das Event rund um Ho-Oh startet am Samstag, den 31. Januar um 06:00 Uhr morgens. Schluss ist am Sonntag, den 1. Februar, um 21:00 Uhr. 

Welche Boni gelten? Ho-Oh erscheint auf zahlreichen Kraftquellen und kann auch als Shiny gefangen werden. Die Chance darauf ist allerdings nicht erhöht. Dafür gelten die folgenden Boni: 

  • Das Limit für Dyna-Partikel wird auf 1.600 erhöht
  • Ihr braucht nur ein Viertel der Laufdistanz, um weitere Dyna-Partikel zu erhalten
  • Kraftquellen bringen euch die achtfache Menge an Partikeln

Lohnt sich Ho-Oh? Ho-Oh ist ein legendäres Pokémon aus der zweiten Generation vom Typ Feuer / Flug. Nun ist es auch als Dynamax-Monster verfügbar.

In Sachen Dynamax-Meta wird es allerdings nicht unbedingt hervorstechen. Da gibt es andere Angreifer, die es überholen. Aber: Ihr könnt das Event trotzdem sehr gut nutzen, um Ho-Oh zu fangen und beispielsweise in der Meisterliga einzusetzen. Da ist es eine mächtige Option. Auch als Raid-Angreifer ist Ho-Oh brauchbar. Und Bonbons, die ihr im Event sammelt, könnt ihr beispielsweise auch für Crypto-Ho-Oh einsetzen, falls ihr das habt.

Doch Ho-Oh zu besiegen wird gar nicht so leicht. Wir zeigen euch, was ihr beim Event beachten solltet.

Pokémon GO: Über 800 Trainer kämpfen in Gigadynamax-Kampf
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Inhalte und Boni Die 6 mächtigsten Pokémon, die so stark wie Götter sind Pokémon GO: 4 Tipps und Konter gegen Dynamax Ho-Oh – Alle Infos zum Dynamax-Wochenende Pokémon GO ändert sein Level-System komplett – Das müsst ihr wissen Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Golbit und einen Sternenstaub-Bonus Pokémon GO: Suicune im Dynamax-Kampf besiegen – 5 Tipps für das Wochenende Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist Fans wollen die Pokémon ihrer Kindheit vom Gameboy retten, beleben beliebtes Projekt wieder Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature Pokémon GO: Fangt dringend Morpeko im Event, bevor es zu spät ist Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Starke Angreifer gegen Dynamax-Ho-Oh

Ho-Oh ist ein Monster des Typen Flug. Starke Angreifer gegen das Pokémon sind also beispielsweise Gesteins-, Wasser- oder Elektro-Monster.

Eine sehr gute Option kam erst diese Woche ins Spiel: Dynamax-Brockoloss ist nach aktuellem Stand der mächtigste Angreifer gegen Dynamax-Ho-Oh. Allerdings kann es gut sein, dass ihr davon noch kein gutes Exemplar habt oder es noch nicht stark genug verbessert ist.

Deswegen lohnt sich auch der Blick auf ältere Dyna-Pokémon. Gute Optionen sind:

  • Dynamax-Brockoloss
  • Dynamax-Amoroso
  • Gigadynamax-Intelleon
  • Gigadynamax-Kingler
  • Gigadynamax-Riffex

Starke Verteidiger gegen Dynamax-Ho-Oh

In der Defensive solltet ihr wie immer auf Pokémon achten, die viel einstecken können, gleichzeitig aber schnelle Sofort-Attacken haben, um die Dynamax-Leiste aufzufüllen. Sobald die Dynamax-Leiste gefüllt ist, könnt ihr dann eure Angreifer oder Heiler einwechseln.

Gute Verteidiger sind:

  • Dynamax-Heiteira, wie im Grunde immer
  • Dynamax-Kabutops: Ein Kabuto erhaltet ihr gerade in der Forschung in Vorbereitung auf das Event
  • Dynamax-Latias
  • Dynamax-Latios

Tretet mit ausreichend Trainern an

Ho-Oh ist ein legendäres Dynamax-Pokémon, aber immerhin kein Gigadynamax-Pokémon. Euer Trainer-Limit liegt also bei vier Trainern.

Momentan sieht es danach aus, dass man diese vier Trainer auch brauchen wird. Zu dritt sollte ein Sieg auch möglich sein, wenn ihr gute Konter nutzt und strategisch vorgeht.

Sprecht euch vorher genau ab und nutzt Boni

Klärt in eurer Gruppe die Rollen im Dynamax-Kampf. Schaut, dass ihr nicht nur angreift, sondern auch geschickt verteidigt und eure Angreifer heilt.

Eine gute Option ist es, Heiteira zum Verteidigen und Heilen einzusetzen, um dann Brockoloss oder einen der anderen Angreifer einzuwechseln.

Bedenkt auch, dass die Abenteuereffekte von Zacian, Zamazenta oder Endynalos euch weitere Vorteile im Kampf nutzen können – mehr Angriff, mehr Verteidigung oder zusätzliche Dynamax-Level für eure Atttacken. Habt ihr diese Monster mit Effekt, solltet ihr die Effekte nutzen.

Mehr zum Thema
Pokémon GO schenkt euch zum Valentinstag die Chance auf zwei seltene Formen und Shinys
von Max Handwerk
Pokémon GO: Es gibt endlich eine Map, die euch alle wichtigen Orte zeigt
von Max Handwerk
Pokémon GO bringt euch satte 15 legendäre Monster in nur 5 Tagen
von Paul Kutzner

In Pokémon GO kommt nicht nur Dynamax-Ho-Oh als neuer Gegner ins Spiel, auch abseits von Kämpfen gibt es grad was neues zu entdecken: Eine neue Karte im Wayfarer-Programm gibt euch eine gute Übersicht über Arenen und PokéStops auf der ganzen Welt. Mehr zur neuen PokéStop-Karte für Pokémon GO lest ihr hier.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokémon GO Pandir

Pokémon GO schenkt euch zum Valentinstag die Chance auf zwei seltene Formen und Shinys

Pokémon GO Map

Pokémon GO: Es gibt endlich eine Map, die euch alle wichtigen Orte zeigt

Pokémon GO Regigigas Titel

Pokémon GO: Regigigas Konter im Raid – Die 20 besten Angreifer

Pokémon GO Boreos Titel

Pokémon GO: Boreos (Inkarnationsform) Konter – 20 beste Angreifer im Raid-Guide

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx