Pokémon GO: 4 Tipps und Konter gegen Dynamax Ho-Oh – Alle Infos zum Dynamax-Wochenende

In Pokémon GO steigt das Dynamax-Wochenende mit Ho-Oh. Wie ihr den legendären Riesenvogel schnappt, zeigen wir euch hier.

Wann läuft der Dynamax-Kampftag? Das Event rund um Ho-Oh startet am Samstag, den 31. Januar um 06:00 Uhr morgens. Schluss ist am Sonntag, den 1. Februar, um 21:00 Uhr.

Welche Boni gelten? Ho-Oh erscheint auf zahlreichen Kraftquellen und kann auch als Shiny gefangen werden. Die Chance darauf ist allerdings nicht erhöht. Dafür gelten die folgenden Boni:

Das Limit für Dyna-Partikel wird auf 1.600 erhöht

Ihr braucht nur ein Viertel der Laufdistanz, um weitere Dyna-Partikel zu erhalten

Kraftquellen bringen euch die achtfache Menge an Partikeln

Lohnt sich Ho-Oh? Ho-Oh ist ein legendäres Pokémon aus der zweiten Generation vom Typ Feuer / Flug. Nun ist es auch als Dynamax-Monster verfügbar.

In Sachen Dynamax-Meta wird es allerdings nicht unbedingt hervorstechen. Da gibt es andere Angreifer, die es überholen. Aber: Ihr könnt das Event trotzdem sehr gut nutzen, um Ho-Oh zu fangen und beispielsweise in der Meisterliga einzusetzen. Da ist es eine mächtige Option. Auch als Raid-Angreifer ist Ho-Oh brauchbar. Und Bonbons, die ihr im Event sammelt, könnt ihr beispielsweise auch für Crypto-Ho-Oh einsetzen, falls ihr das habt.

Doch Ho-Oh zu besiegen wird gar nicht so leicht. Wir zeigen euch, was ihr beim Event beachten solltet.

Starke Angreifer gegen Dynamax-Ho-Oh

Ho-Oh ist ein Monster des Typen Flug. Starke Angreifer gegen das Pokémon sind also beispielsweise Gesteins-, Wasser- oder Elektro-Monster.

Eine sehr gute Option kam erst diese Woche ins Spiel: Dynamax-Brockoloss ist nach aktuellem Stand der mächtigste Angreifer gegen Dynamax-Ho-Oh. Allerdings kann es gut sein, dass ihr davon noch kein gutes Exemplar habt oder es noch nicht stark genug verbessert ist.

Deswegen lohnt sich auch der Blick auf ältere Dyna-Pokémon. Gute Optionen sind:

Dynamax-Brockoloss

Dynamax-Amoroso

Gigadynamax-Intelleon

Gigadynamax-Kingler

Gigadynamax-Riffex

Starke Verteidiger gegen Dynamax-Ho-Oh

In der Defensive solltet ihr wie immer auf Pokémon achten, die viel einstecken können, gleichzeitig aber schnelle Sofort-Attacken haben, um die Dynamax-Leiste aufzufüllen. Sobald die Dynamax-Leiste gefüllt ist, könnt ihr dann eure Angreifer oder Heiler einwechseln.

Gute Verteidiger sind:

Dynamax-Heiteira, wie im Grunde immer

Dynamax-Kabutops: Ein Kabuto erhaltet ihr gerade in der Forschung in Vorbereitung auf das Event

Dynamax-Latias

Dynamax-Latios

Tretet mit ausreichend Trainern an

Ho-Oh ist ein legendäres Dynamax-Pokémon, aber immerhin kein Gigadynamax-Pokémon. Euer Trainer-Limit liegt also bei vier Trainern.

Momentan sieht es danach aus, dass man diese vier Trainer auch brauchen wird. Zu dritt sollte ein Sieg auch möglich sein, wenn ihr gute Konter nutzt und strategisch vorgeht.

Sprecht euch vorher genau ab und nutzt Boni

Klärt in eurer Gruppe die Rollen im Dynamax-Kampf. Schaut, dass ihr nicht nur angreift, sondern auch geschickt verteidigt und eure Angreifer heilt.

Eine gute Option ist es, Heiteira zum Verteidigen und Heilen einzusetzen, um dann Brockoloss oder einen der anderen Angreifer einzuwechseln.

Bedenkt auch, dass die Abenteuereffekte von Zacian, Zamazenta oder Endynalos euch weitere Vorteile im Kampf nutzen können – mehr Angriff, mehr Verteidigung oder zusätzliche Dynamax-Level für eure Atttacken. Habt ihr diese Monster mit Effekt, solltet ihr die Effekte nutzen.

In Pokémon GO kommt nicht nur Dynamax-Ho-Oh als neuer Gegner ins Spiel, auch abseits von Kämpfen gibt es grad was neues zu entdecken: Eine neue Karte im Wayfarer-Programm gibt euch eine gute Übersicht über Arenen und PokéStops auf der ganzen Welt. Mehr zur neuen PokéStop-Karte für Pokémon GO lest ihr hier.