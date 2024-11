In Deutschland gab es die ersten Pokémon, bevor der Anime und das Videospiel erschienen

Das Pokémon-Franchise wurde erst mit dem Anime auf RTL2 und den Editionen Rot & Blau im Jahr 1999 in Deutschland bekannt. Doch rund ein Jahr vorher gab es die Taschenmonster bereits in einer anderen Form zu sehen.

Was waren die ersten Pokémon in Deutschland? Noch vor dem Anime und den Videospielen hatten die Pokémon ihren ersten Auftritt in Deutschland in einem Konsolenzubehör. Sie waren nämlich Teil der Game Boy Camera.

Die Game Boy Camera erschien bereits 1998, also rund ein Jahr vor dem Anime und dem Videospiel. Es gab sie in 4 Farben.

Die Kamera konnte als Modul in den Game Boy gesteckt werden und war eine digitale Schwarzweißkamera.

Mit dem dazugehörigen Drucker konnten die geschossenen Fotos direkt zu Papier gebracht werden.

Die Fotos konnten mit Stickern verziert werden. Und genau hier kommen die Pokémon ins Spiel.

Es gab 7 Pokémon, die auf die Fotos aufgebracht werden konnten. Darunter befanden sich Pikachu, Mew, Mewtu, Glumanda, Bisasam und Schiggy. Somit traf man in Deutschland auf die ersten Taschenmonster und konnte seine Fotos mit ihnen verzieren, ohne eigentlich zu wissen, was sie sind. Das wahre Debüt der Taschenmonster fand also mit der Game Boy Camera statt.

Mauzi gehörte zur ersten Generation von Pokémon dazu:

Pokémon wurde zum riesigen Erfolg

Wieso gab es die ersten Pokémon schon mit der Camera? Den Anfang des Pokémon-Universums machten die beiden Editionen Grün und Rot in Japan im Jahr 1996. Erst 3 Jahre später entschied man sich, die rote mit der blauen Edition in Deutschland zu veröffentlichen.

Die Game Boy Camera erschien ursprünglich in 1998, also fast zeitgleich in der ganzen Welt. Da die beiden Edition erfolgreich in Japan anliefen, entschied man sich wohl, einige Sticker im Pokémon-Design hinzuzufügen.

Für die Kamera musste vermutlich nicht so viel Arbeit in die Lokalisierung gesteckt werden, weshalb die Veröffentlichung schneller vonstattenging als bei den beiden Videospiel-Editionen. Auch der Anime zu Pokémon hat etwas länger gebraucht: In Japan lief die erste Folge in 1997 über den Bildschirm. RTL2 konnte die erste Folge erst 2 Jahre später ausstrahlen.

