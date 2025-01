Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums hatte Sony ein Feature auf die PS5 gebracht, das von der Community gefeiert wurde. Allerdings nur für eine bestimmte Zeit. Fans forderten deshalb, dass das Feature bleiben dürfe. Nun reagiert Sony auf den Communitywunsch.

Um welches Feature geht es? Zum 30. Jubiläum der japanischen Marke hatte Sony passende Themes für die PS5 entwickelt, die Spieler an frühere PlayStation-Generationen erinnern sollten. Nutzer konnten damit die Optik ihres Hauptmenüs im Stil der PS1, PS2, PS3 und PS4 anpassen. Teil des Anniversary-Designs war auch die bekannte Startanimation samt Sound der allerersten PlayStation-Generation.

Die Designs wurden im Dezember 2024 veröffentlicht und sollten nur für limitierte Zeit verfügbar sein. Das führte dazu, dass Fans seit Anbeginn darum kämpften, das Feature behalten zu dürfen (via Reddit). Heute, am 31. Januar, ist es so weit und die Themes verschwinden von euren Konsolen.

Fans müssen aber nicht allzu traurig sein, denn jetzt bestätigt Sony, dass die Designs zurückkehren werden.

Die Anniversary-Designs kehren zurück

Das sagt Sony dazu: In einem Post auf x.com bedankt sich Sony für das Feedback der Spieler zu den Jubiläums-Designs. Weiterhin heißt es:

Aufgrund der positiven Resonanz auf diese 4 Themes arbeiten wir hinter den Kulissen daran, diese besonderen Designs in den kommenden Monaten wieder anzubieten. Auch wenn es keine Pläne gibt, in Zukunft weitere Themen zu erstellen, freuen wir uns darauf, mit euch allen die alte PlayStation-Hardware zu feiern.

Zu welchem Zeitpunkt oder in welcher Form die Themes zurückkehren werden, ist derzeit unklar. In einem Interview mit Game File bestätigte Sony allerdings, dass solche Design-Änderungen mittlerweile viel schneller umgesetzt werden, als noch zu Zeiten der früheren Konsolen-Generationen. Dies könnte bedeuten, dass diese und ähnliche Features vielleicht derzeit nicht gezielt geplant sind, aber dennoch künftig eine Rolle spielen könnten.

Wie kommt das bei der Community an? Unter dem Post finden sich viele Fans, die sich sehr darüber freuen und weiteres positives Feedback teilen. Einige merken aber auch an, dass sie sich gewünscht hätten, dass sie Designs gar nicht erst verschwinden müssten, da sie doch gerade da sind. Es wäre demnach ein Leichtes, sie einfach dort zu lassen.

Zusätzlich zeigen einige Kommentatoren auf, dass auch diese Nachricht nicht bedeutet, dass die Themes dann zukünftig dauerhaft bleiben werden. Einige vermuten auch, dass die Designs künftig im Shop erhältlich sein werden oder im Rahmen eines PS-Plus-Abos.

Neben dem vorübergehenden Verschwinden der Themes von den PS5-Konsolen tritt eine weitere Änderung in Kraft. Diese wird für manche PlayStation-Spieler mit PS Plus weit größere Auswirkungen mit sich bringen, die zu einer Kündigung des Abos führen könnten: Nach 12 Jahren gibt es eine Änderung für PS Plus, die das Abo für immer verändern könnte