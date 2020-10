Der CEO von PlayStation, Jim Ryan, hat in einem Interview unter anderem über die Entwicklung der Spieler-Community gesprochen. Dabei kam er auch zu dem Schluss: mehr Frauen zocken mittlerweile. Der Grund dafür sei, dass auch mehr Frauen eine Hauptrolle in Spielen übernehmen.

Wer spricht da? Jim Ryan ist der Chef von Sony Intreractive Entertainment und damit von PlayStation – Nicht von der Konsole, sondern vom gesamten Unternehmen, das dahintersteckt. Er arbeitet bereits so lange dort, dass er schon den Release der ersten PlayStation im Jahr 1994/95 bei der Firma mitbekommen hat.

In einem ausführlichen Interview mit gamesindustry.biz spricht er unter anderem über den Release der PlayStation 5, die Erwartungen an die neue Konsole und über die Entwicklung, die sich bei den Spielern in den letzten Jahren gezeigt hat.

Hier ist nämlich offenbar einiges passiert: Der Altersbereich der Gamer ist etwa deutlich größer, als viele glauben dürften und es spielen immer mehr Frauen. Das hat einen bestimmten Grund, wie er sagt.

Jim Ryan, der CEO von PlayStation.

Weibliche Protagonisten bringen Frauen zum Spielen

Wie hat sich die Community entwickelt? Im Interview erklärt der Chef, dass die Spielerschaft der PlayStation über die Jahre immer weiter gewachsen ist. Das liege vor allem daran, dass sich die Spieler seit dem Release der PlayStation 4 immer stärker vernetzen.

Mit der PS3 habe es noch Probleme gegeben, die Spieler hätten wenig interagiert, wenig miteinander zu tun gehabt. Seit der PS4 allerdings hätte sich eine Art „Stammesverhalten“ entwickelt, bei dem Spieler mehr miteinander kommunizieren, sich austauschen und ein soziales Netz bilden.

Das sagt Ryan: Ein weiterer Grund dafür sei, dass sich mehr Frauen für Gaming interessieren, was wieder daran liege, dass sie häufiger in Spielen vertreten seien:

Viel von der Arbeit, die wir in weibliche Protagonisten gesteckt haben, haben wir definitiv in der wachsenden Präsenz der weiblichen Demographie in der PlayStation-Community widerhallen und resultieren sehen.

Ryan nennt zwar keine konkreten Spiele, aber Blockbuster-Titel wie Horizon: Zero Dawn und das 2020 erschienene The Last Of Us Part 2 dürften zwei der Games sein, die maßgeblich zur Entwicklung beigetragen haben. Zumal sie zu Release exklusiv für die PS4 erschienen sind.

The Last of Us Part II: Die beste Story, die ich je in einem Spiel gehasst habe

Allerdings gab es insbesondere an The Last of Us Part 2 auch Kritik, die auf die Story abzielte. Spieler waren unzufrieden damit, wie sich das alles entwickelte es folgte ein Reviewbombing auf Metacritic.

Die Plattform reagierte, aber zu spät – Und nicht wegen The Last of Us.

Horizon: Zero Dawn hat die fesche Aloy als Protagonistin und gehört auch auf MeinMMO zu den besten Endzeit-Spielen.

50-Jährige bitten um Hilfe, eine PS5 zu kriegen

Ryan erzählt außerdem, dass immer wieder Gamer per Mail an ihn herantreten und ihn darum bitten, ihnen zu helfen, eine PlayStation 5 zu ergattern. Die neue Konsole ist offenbar sehr begehrt.

Der Release ist zwar erst am 19. November, aber zu den Vorbestellungen war die PS5 bereits mehrfach ausverkauft. Nun hoffen die Spieler auf eine dritte Welle, um sich noch eine Konsole zu sichern.

Einige davon schreiben Ryan direkt an und schreiben ihm Nachrichten. Die kommen nicht etwa nur von jungen Gamern, sondern auch von älteren Spielern, die schon mit der PlayStation 1 eingestiegen sind:

So viele davon sind von Leuten Mitte 50, die sagen, dass sie PlayStation-Gamer seit 1995 sind und die uns um Hilfe fragen, eine PS5 zu bekommen […] Das zeigt, dass das Altersprofil demografisch rapide wächst mit jeder Generation. Gleichzeitig bekomme ich regelmäßig Mails von wirklich jungen Gamern, wunderschön geschrieben … oft besser geschrieben als von den 53-jährigen Gamern.

Er vermutet, dass besonders die älteren Gamer jene sind, die eine Auszeit vom Zocken genommen haben, um ihre Kinder großzuziehen und nun, da der Nachwuchs selbstständig wird, wieder Zeit zum Spielen haben und eine PS5 wollen.

Ryan glaubt, dass sich die PlayStation 5 sogar noch besser verkaufen wird als die PS4. Im Interview sagt er: „Wir starten jetzt mit 100 Millionen Gamern, die hoffentlich sehr, sehr schnell auf eine PS5 umsteigen.“ Bisher stehen die Zeichen dafür recht gut, denn der Sony-Chef mahnte bereits:

Nicht jeder könnte eine PS5 am Launch-Tag bekommen