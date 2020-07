Das MMORPG Warhammer Online: Age of Reckoning ist eigentlich seit Ende 2013 tot. Doch der Privatserver Return of Reckoning ermöglicht es Fans, weiterzuspielen. Dank Twitch-Streamer feiert der Server große Erfolge, weswegen jetzt Twitch-Drops eingeführt werden.

Was ist das für ein Server? Return of Reckoning ist ein privater Server des im Dezember 2013 eingestellten MMORPGs Warhammer Online. Der Server läuft bereits seit Mitte 2014 und wurde über die Jahre immer wieder erweitert, beispielsweise durch die Einführung höherer Tier-Stufen.

Dieser Server läuft dank Twitch-Streamern und Youtubern in letzter Zeit so erfolgreich, dass sogar die Server-Kapazitäten erhöht werden mussten.

Der Privatserver Return of Reckoning des eingestellten MMORPGs Warhammer Online läuft sehr gut.

Twitch-Streamer sollen belohnt werden

Warum ist das Spiel so erfolgreich? Warhammer Online besitzt eine Community, die das Spiel sehr ernst nimmt. Das ist auch an den Streams zum MMORPG zu erkennen. Wer diese verfolgt, der bemerkt schnell die reife Community, welche Rollenspiel betreibt und sehr ernsthaft spielt. Das kommt sehr gut an.

Was ist jetzt neu? Die Server-Betreiber erklärten, dass sie nun Twitch-Drops bei den Streamern aktivieren. Dies tun sie, um sich für die Unterstützung zu bedanken.

Durch die Twitch Drops ist es den Zuschauern der Streamer möglich, an Items wie Färbemittel, Gold, Bekanntheits-Punkte, Pets, Mounts, Crafting-Kisten, Talismane und sogar Questketten zu kommen.

Die große Questkette soll den Streamer mit den Spielern zusammenführen, die ihm zuschauen. Der Streamer wird einen Key erhalten, der es den Zuschauern ermöglicht, mit dieser Quest fortzufahren. Diese Bemühung wurde unternommen, um die Community mehr mit den Streamern zu verbinden. Entwickler im offiziellen Forum von Return of Reckoning

Wann starten die Twitch Drops? Das erste Event, über das ihr an die Items kommen könnt, beginnt am Freitag, den 31. Juli und endet am Montag, den 3. August. Eine Liste der Streamer, über welche die Drops verteilt werden, findet ihr im offiziellen Forum.

Seit über 6 Jahren läuft der Privatserver Return of Reckoning des MMORPGs Warhammer Online.

Was ist das Besondere daran? Bei Return of Reckoning handelt es sich nicht um einen offiziellen Server des MMORPGs Warhammer Online. Im Grunde sind solche Privatserver gar nicht erlaubt. Nun Twitch-Drops einzuführen, ist nicht nur mutig, es ist auch ungewöhnlich. Denn normalerweise ist so etwas nur bei offiziellen Servern der Fall oder, wenn die Entwickler/Publisher dahinterstehen.

Damit verhält sich der Privatserver im Grunde wie ein offizieller.

Die Betreiber des Servers erklären aber, dass sie keine finanziellen Vorteile aus der Aktion beziehen.

Twitch-Drops zu aktivieren ist ein neuer Meilenstein für uns, es hilft dem Server aber in keiner Weise finanziell (nur, um das auszuräumen). Aber seit Monaten haben wir uns überlegt, wie wir die Streamer unterstützen können, die stunden- und tagelang das Gameplay streamen, die Spieler-Basis unterstützen und irgendwie für den Server werben. Auf diese Weise geben wir den Spielern einen Anreiz, die Streams anzuschauen, die Arbeit der Streamer wertzuschätzen und gleichzeitig von den Belohnungen zu profitieren. Entwickler im offiziellen Forum von Return of Reckoning

Bleibt zu hoffen, dass der Server auch noch weiterhin für eine lange Zeit betrieben werden darf.

