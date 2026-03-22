2 Spiele auf Steam haben den gleichen Namen, erscheinen fast zeitgleich – Entwickler arbeiten zusammen statt gegeneinander

Zwei Indie-Spiele gehen gleichzeitig unter demselben Namen auf Steam online. Als die Entwickler die Namensdopplung bemerken, entschließen sie sich, zusammenzuarbeiten.

Was sind das für Spiele? Am 11. und am 13. März 2026 gingen gleich zwei neue Indie-Spiele an den Steam-Markt Beide heißen Piece by Piece, unterscheiden sich allerdings gänzlich vom Gameplay her.

In Piece by Piece, dem Lebenssimulationsspiel von Gamkat/No More Robots, spielt ihr einen kleinen Fuchs, der in eine neue Stadt im Wald zieht. Hier baut ihr euch einen Laden auf, der für die Bewohner ihre kaputten Gegenstände, wie Lampen oder Teller, repariert. Ihr müsst die Items sorgfältig Stück für Stück wieder zusammensetzen.

In Piece by Piece, dem Puzzlespiel von Neon Polygons, müsst ihr, um Level überhaupt spielen zu können, sie erstmal mithilfe von Puzzleteilen zusammensetzen. Dann lauft ihr mit eurem Charakter durch die Level, sammelt Items und bekämpft Gegner. Das Spiel hat einen niedlichen Pixelartstil.

Übrigens: Beide Spiele haben zur Feier ihres Releases einen Rabatt auf ihren ohnehin schon niedrigen Preis. Bei Piece by Piece, der Lebenssimulation, könnt ihr auf Steam 20 % sparen und zahlt somit nur 7,99 Euro. Und bei Piece by Piece, dem Puzzlespiel, spart ihr auf Steam 15 % und müsst somit nur noch 10,87 Euro blechen.

Situation geht gut aus, wenn man sich wie ein Mensch verhält

Wie arbeiten die Entwickler zusammen? Die Entwickler bemerkten, dass sie zwei Spiele mit dem gleichen Namen veröffentlicht hatten. Doch anstatt sich rechtlich zu bekämpfen oder Ähnliches, arbeiteten sie zusammen. Sie erstellten ein Steam-Bundle mit ihren beiden Spielen: Piece by Piece Double auf Steam enthält beide Spiele und kostet 20,50 Euro beziehungsweise momentan mit 17 % Rabatt nur 16,97 Euro.

Auf Reddit schrieb Chase_P, einer der Entwickler von Neon Polygons, Folgendes zu der Aktion:

Das alles kam innerhalb von nur ein paar Wochen zusammen. Wir haben unser Erscheinungsdatum praktisch zeitgleich angekündigt – mit zwei Tagen Abstand … und unter demselben Titel.

Ich sah, dass sie bei No More Robots veröffentlicht wurden […] und dachte mir, wir hätten nichts zu verlieren, wenn wir einfach mal anfragen. Mike Rose von No More Robots zögerte keine Sekunde: „Das klingt nach Spaß“, war seine Antwort, und Mann, bin ich froh, dass wir das gemacht haben. Es war eine so positive Woche, und ich bin dankbar für Menschen und Unternehmen mit solchen Werten wie die Teams bei Gamkat und No More Robots. Chase_P auf Reddit

Auch No More Robots meldete sich auf Reddit zu Wort und schrieb: Es ist verrückt, zu glauben, dass eine Situation irgendwie gut ausgeht, wenn man sich wie ein Mensch verhält, oder? Wer hätte das gedacht?

Außerdem scheint das Puzzlespiel Piece by Piece schon jetzt ein voller Erfolg zu sein. Chase_P schrieb auf Reddit, dass er bereits in den ersten 24 Stunden das Geld verdient habe, was er zuvor in das Spiel gesteckt hatte. Die gemeinsame Aktion schien sich als nicht nur menschlich, sondern auch finanziell gelohnt zu haben.

Während diese beiden Indie-Spiel bereits ihren Release feiern, steht ein anderes mehr oder weniger in den Startlöchern. Der Trailer überraschte die Community mit einem ungewöhnlichen Twist am Ende: Neues Spiel auf Steam sieht aus wie eine „Mischung aus Animal Crossing, Minecraft und Peaky Blinders“, ist hoffentlich genauso abgefahren, wie es klingt