Gefeiertes Rollenspiel bekommt kostenloses Spin-off auf Steam, bricht nach nur einem Tag den Rekord der Vorlage 

Persona 5 gehört zu den gefeierten japanischen Rollenspielen im Genre. Nach etlichen Spin-offs und Gastauftritten gibt es jetzt ein neues, kostenloses Spiel auf Steam. Das Rollenspiel lockt auch direkt zum Start viele Spieler an.

Um welches Spiel geht es? Persona 5 war der große Rollenspiel-Hit von Atlus im Jahr 2017. Das gefeierte Rollenspiel erhielt auf Metacritic eine Wertung von 93 und gehört damit zu den Spielen mit den besten Wertungen auf der Plattform. Danach folgten eine neue Version, Spin-offs in anderen Genres und auch Gastauftritte in anderen Spielen, beispielsweise in Super Smash Bros.

Jetzt, am 26.06.2025, erschien ein neuer Ableger im beliebten Universum. Mit Persona 5: The Phantom X gesellt sich ein neues kostenloses Rollenspiel mit Gacha-Mechaniken zur Reihe und versammelt viele Spieler auf Steam.

Mehr Spieler als die Vorlage

Was ist Persona 5: The Phantom X? Das Spiel ist ein Rollenspiel, das sich nicht nur thematisch, sondern auch vom Interface und vom Kampfsystem an Persona 5 orientiert. Als Phantom Thieve managt ihr am Tag die Schule, Freunde und andere Aktivitäten und in der Nacht kämpft ihr in einem rundenbasierten Kampfsystem gegen Dämonen in Dungeons, die auf der Psyche von Charakteren basieren.

Im Fokus stehen diesmal aber andere Figuren. Als F2P-Titel setzt The Phantom X auf ein Gacha-System, bei dem ihr Charaktere, einige bekannt aus der Persona-Reihe, und Waffen ziehen könnt.

Wie startet das Spiel? Stand jetzt (26.06.2025, 17:30) konnte das Spiel im Peak schon über 41.000 Spieler gleichzeitig erreichen (via SteamDB). Persona 5 Royale (die Version, die auf Steam erschienen ist) konnte zum Release 2022 nur 35.474 gleichzeitige Spieler erreichen (via SteamDB).

Mit den aktuellen Zahlen kann man davon ausgehen, dass The Phantom X noch einmal einen höheren Rekord schafft. Im Google Play Store wird laut aktuellem Stand angegeben, dass man über 500.000 Downloads hatte.

Wie kommt das Spiel auf Steam bisher an? Von knapp 1000 Reviews (Stand 26.06.2025, 17:34) sind auf Steam aktuell 72 % positiv. Der Style und die Nähe zur Vorlage werden gelobt, doch das Gacha-System wird kritisiert.

Blair (via Steam) lobt es als JRPG: Dies ist ein vollwertiges Persona-5-Spiel, kein billiger Cash-Grab. Es ist mehr ein JRPG als ein Gacha

WickedSynth (via Steam) findet das Spiel grundsätzlich gut, durch die Gacha-Mechaniken lässt er aber eine negative Review da: Das Spiel ist großartig, sehr Persona und fühlt sich sehr P5 an. Ich würde gerne mehr darüber reden, aber ich habe einen Punkt in dieser Rezension: Ich habe es satt, dass jede IP unter der Sonne ein Gacha-Spiel bekommt

oboVEVO freut sich auf die Spielstunden, vermisst aber einen richtigen Nachfolger: Zeit, weitere 200 Stunden in Persona 5 zu investieren, bis ich merke, dass Persona 6 nie erscheinen wird

Wer sich selbst vom Spiel überzeugen möchte, kann das kostenlos auf Steam, Android und IOS tun. Falls man aber anfällig für Gacha-Mechaniken ist oder diese einfach nicht leiden kann, der sollte wohl einen Bogen um das Spiel machen. Falls ihr Codes zum Spiel braucht, findet ihr sie in Zukunft hier: Persona 5: The Phantom X – Alle gültigen Codes im Juni 2025