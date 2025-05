Pokémon startet etwas später auf der Switch 2, doch ein anderes Spiel ist die passende Alternative

Wer das Sammeln und Bekämpfen von Monstern liebt, der muss schon lange nicht mehr nur auf Pokémon zurückgreifen. Mittlerweile gibt es viele Alternativen. Eine actionreiche Variante vom Monster-Sammeln erscheint schon in einem Monat unter anderem auf der Switch 2 und Steam und damit vor dem neuen Pokémon.

Um welches Spiel geht es? Die Megami-Tensei-Reihe gibt es schon seit 1987, doch so richtig bekannt ist sie im Westen erst seit den späteren Persona-Titeln. Seit Persona 5 haben auch andere Titel der Reihe neue Ableger oder Remakes bekommen. Mit Shin Megami Tensei 5 erschien sogar ein neuer Hauptteil.

Am 20. Juni 2025 holt man ein weiteres Spin-Off aus der Vergangenheit zurück. Kurz nach dem Start der Switch 2 erscheint mit RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army ein neues Rollenspiel. Erneut könnt ihr unzählige Dämonen sammeln, doch diesmal kämpft ihr zusammen mit ihnen in einem Action-Kampfsystem.

Mit eigenen Dämonen in den Kampf ziehen

Worum geht es in Raidou Remastered? Das Spiel ist ein Remake von Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army, das 2006 für die PS2 erschienen ist. Ihr spielt Raidou Kuzunoha, der nicht nur Dämonen beschwören kann, sondern in den 1930ern auch als Detektiv in Japan tätig ist. Er bekommt von einer jungen Frau einen neuen Fall, für den er nicht nur eine Stadt, sondern auch gefährlichere Orte erkunden muss.

Was ist Raidou Remastered für ein Spiel? Die beliebten Dämonen, die man aus Persona oder Shin Megami Tensei kennt, sind hier erneut der Fokus des Gameplays. Über 120 Dämonen könnt ihr beschwören und im Kampf einsetzen. Der Sammeltrieb wird durch die beliebten Fusionen und taktischen Entscheidungen dabei erneut geweckt.

Statt eines rundenbasierten Kampfsystems begebt ihr euch als Raidou selbst deutlich actionreicher in die Begegnungen. In Echtzeit kloppt ihr euch zusammen mit euren Dämonen, die automatisch agieren, gegen eure Widersacher. Ihr habt aber auch spezielle Manöver im Kampf und durch eine Schusswaffe auch Fernkampf-Optionen. Zusätzlich dazu sollen auch das Ausweichen und die Positionierung im Kampf relevant sein.

Die Dämonen sind auch außerhalb des Kampfes nützlich und erlauben euch, mit der Oberwelt und NPCs auf unterschiedliche Art und Weise zu interagieren.

Interessant für Leute, die auf Pokémon warten

Warum ist das Spiel für Pokémon-Fans relevant? Auch wenn sich das Gameplay durch den Action-orientierten Fokus von Pokémon unterscheidet, könnte Raidou Remastered eine gute Alternative für Monster-Sammler werden. Durch das Fusionieren könnt ihr viel Zeit damit verbringen, neue Dämonen zu erschaffen.

Wer sich gerne mit Planung vergnügt, kann sich durch diese Mechanik auch mit dem Vererben von Fähigkeiten und damit auch dem Erstellen von einzigartigen Builds für die Dämonen beschäftigen. Da der neue Pokémon-Titel, Pokémon Legenden Z-A, erst Ende des Jahres erscheint, kann das die Wartezeit verkürzen.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army erscheint am 19. Juni für Switch 1 und 2, PS4 und 5, Steam und der Xbox Series X|S, und ist somit auch für Spieler, die keine Nintendo-Konsole besitzen spielbar. Neben Pokémon kehrt auch ein anderes Monster-Franchise 2025 zurück: Eine Alternative zu Pokémon habe ich über 200 Stunden gespielt und nach 8 Jahren erscheint endlich der Nachfolger, auf den ich gewartet habe