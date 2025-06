Persona 5: The Phantom X – Alle gültigen Codes im Juni 2025

Fans von Persona konnten sich auch beim Summer Game Fest 2025 über eine Neuigkeit freuen. Denn Persona 4 kehrt zurück und bekommt dabei eine Rundumerneuerung verpasst. Was genau das bedeutet und worauf ihr euch freuen könnt, lest ihr hier: Persona 4 kehrt zurück, bekommt eine Rundum-Erneuerung

Warum kann es sein, dass mein Code nicht funktioniert? Meistens sind die Codes, bei denen eine Fehlermeldung erscheint, einfach abgelaufen. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Codes nur für gewisse Regionen freigegeben sind und deshalb in eurem Land nicht funktionieren. Kontrolliert aber sicherheitshalber einmal, ob ihr auch keinen Tippfehler in eurem Code habt.

Wie löse ich die Codes ein? Um die Codes einzulösen, müsst ihr zunächst das Hauptmenü öffnen. Geht dann auf die Schaltfläche „Code einlösen“ und kopiert eure Codes am besten in das Feld, um Fehler zu vermeiden. Klickt dann auf „Bestätigen“ und sollte euer Code aktuell sein, erhaltet ihr automatisch die dahinter verborgene Belohnung.

Welche Codes kann ich derzeit einlösen? Aktuell gibt es keine Codes für Persona 5: The Phantom X, die global funktionieren. Da das Spiel am 26. Juni 2025 erst weltweit erschienen ist, kann es aber sein, dass bald auch Codes verfügbar werden, die für euch einlösbar sind. Wir halten für euch die Augen offen.

Ihr wollt eure Basis in Dune: Awakening vom Sand befreien? In diesem Werkzeug steckt ein verborgener Staubsauger

Der Director von Pokémon GO erklärt, warum ihr nach 9 Jahren immer noch so viele Kanto-Pokémon findet

Schattenpriester in WoW bekommen ein Rework – Aber so richtig gut wird’s wieder nicht

Persona 5: The Phantom X zeigt im Story-Trailer, was ihr erwarten könnt

Hier findet ihr alle aktuellen Codes, die es in Persona 5: The Phantom X gibt und wie ihr sie einlösen könnt. Durch sie könnt ihr kostenlose Belohnungen erhalten, einfach, indem ihr sie im Spiel eingebt.

In Persona 5: The Phantom X gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um zusätzliche Gegenstände zu erhalten. Alle aktiven Codes findet ihr hier.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to