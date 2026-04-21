Mann spielt ein „dummes kleines Anime-Spiel“, wird dadurch zum Psychologen

Drei Jahre nach Persona 5, einem Game mit Anime-Optik, brachten die Entwickler eine erweiterte Story mit der Royal-Version heraus. Darin taucht ein neuer Charakter auf, der einen Mann aus den USA dazu inspirierte, seinen Traumjob zu verwirklichen.

Was ist das für ein Charakter? In der Royal-Version ist Dr. Takuto Maruki eine der wichtigsten Figuren. Der Charakter wurde speziell für diese erweiterte Fassung des Spiels neu geschrieben.

Er steigt nach den traumatischen Vorfällen rund um den Sportlehrer Kamoshida an der Shujin Academy ein, dort, wo sich viele der Protagonisten befinden. Er hilft als Psychologe den Schülern, das Geschehene zu verarbeiten.

Er ist extrem freundlich, einfühlsam und auch ein bisschen tollpatschig. Genau deshalb ist er bei den Schülern beliebt. Doch auch bei den echten Gamern scheint er so populär zu sein, dass einer jetzt dadurch seinen Traumberuf gefunden hat.

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Spieler findet endlich seinen Traumberuf

Wen inspirierte der Charakter? Dylan Lackaye hat Persona 5 Royal gespielt und dadurch seinen Traumberuf gefunden. Er schreibt auf X, dass er 2020 extrem ängstlich und wütend auf die Welt gewesen sei. Als er dann Persona 5 Royal spielte, hätten ihn die Therapieszenen mit Dr. Takuto Maruki inspiriert. Er soll sich augenblicklich mit der Idee angefreundet haben, selbst ein Therapeut zu werden.

Schon am nächsten Morgen soll er die Treppen runtergelaufen sein und seiner Mutter erzählt haben, dass er sich für einen Masterabschluss anmelden wolle, um Therapeut zu werden. Allerdings habe er zu diesem Zeitpunkt noch kein Diplom oder keinen Abschluss in der Psychologie erreicht.

Über fünf Jahre später habe ich heute meine Lizenz zum Praktizieren der klinischen Therapie erhalten. Es hat sich so viel in meinem Leben seit diesem Tag geändert und ich kann ehrlich sagen, dass ich nun eine komplett glückliche und erfüllte Person bin.

Ihm zufolge hätte das alles nicht stattgefunden, wenn es dieses dumme kleine Anime-Spiel nicht gegeben hätte. Er bedankt sich bei Billy Kametz, dem englischsprachigen Synchronsprecher, für seine Performance, die die Richtung in seinem Leben komplett verändert hätte.

Leider ist der Synchronsprecher mittlerweile verstorben und kann seinen Dank nicht entgegennehmen. Dafür findet sich in den Kommentaren einer der Writer, der Dr. Maruki geschrieben haben soll. Er bedankt sich bei Dylan Lackaye fürs Spielen.

Tatsächlich habe ich erst vor kurzem Persona 5 Royal nochmal durchgespielt. Ich wollte mir damit die Wartezeit vertreiben, bis ich endlich das nächste Mal wieder in Japan bin: Nach 8 Jahren spiele ich ein Rollenspiel auf PS5 noch mal durch, weil ich Sehnsucht nach einem ganz bestimmten Land habe