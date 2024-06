Nutzer sorgt sich um seinen Gaming-PC, weil der beschlägt, fragt Community: „Ist das gefährlich?“

Ein wassergekühlter Computer beschlägt, die sonst durchsichtigen Blenden sind klatschnass. Da wird dem Besitzer mulmig und er sucht auf Reddit Rat. Am Ende ist die Erklärung angewandte Umweltphysik und beruhigend.

Wie kann ein PC beschlagen? In einem Subreddit für PC-Enthusiasten postet der verunsicherte Nutzer zwei Fotos eines offensichtlich nassen PCs. Zum Glück sind aber nach allem Erkennbaren die Blenden nur von außen durch Tau nass, innen scheint sich keine größere Menge Feuchtigkeit anzusammeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Die genaue Erklärung für diesen Fall folgt unten, aber letztendlich läuft es stets darauf hinaus, dass feuchtwarme Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Hier kondensiert das Wasser und bildet einen Film, wie auch hier anhand des fraglichen PC zu erkennen ist. Das Phänomen ist im Alltag oft an Fenster oder sonstigen Oberflächen zu erkennen – zumeist aber eben nicht am heimischen PC-Gehäuse.

Merke: Je wärmer die Luft, desto mehr gasförmiges Wasser kann sie halten. Wer mehr dazu nachlesen möchte, Je wärmer die Luft, desto mehr gasförmiges Wasser kann sie halten. Wer mehr dazu nachlesen möchte, findet hier bei Wikipedia einen passablen Einstiegspunkt

Vielleicht noch ungewöhnlicher als ein feuchter PC sind USB-Sticks, die aus irgendwelchem Mauern in der Öffentlichkeit ragen. Was hat es damit auf sich?

Feuchtwarm versus kalt in Südostasien

Wie kam es zu den beschlagenen Seitenteilen? Der Poster der Geschichte lebt nach eigenen Angaben in Südostasien, genauer in Indonesien. Ein Kühlschrank hat er aber vermutlich auch, lebt aber nicht darin, wie es Reddit-Nutzer OG_Zephyr nachfragt. Aber kühl haben er und seine Frau es schon ganz gern: Sie bauten im Schlaf- und Gamingzimmer eine Klimaanlage (AC) ein.

Lebst Du in einem Kühlschrank? Reddit-Nutzer OG_Zephyr

Diese kühlt das Zimmer auf etwa 20 Grad Celsius. Der Rest der Wohnung sei aber zumeist eher um die 30 Grad Celsius heiß und der Region entsprechend sehr feucht. Nun hatte laut den nachgereichten Details durch den Ratsuchenden seine Frau die AC am Morgen nach dem Aufstehen ausgeschaltet sowie direkt die Tür geöffnet und offengelassen.

Als Folge drang innerhalb kurzer Zeit viel relativ heiße und mit Wasserdampf beladene Luft in das Schlafzimmer ein und hüllte auch den Gaming-PC ein. Dieser war aber von der Nacht im kalten Zimmer zuvor noch außen relativ kalt und so sammelte sich das Kondenswasser an. Experten sagen dazu: Die Taupunkttemperatur der Luftmasse wurde unterschritten.

Ist die Feuchtigkeit für den PC gefährlich? Generell sollte ein PC nicht nass werden – weder außen noch innen. Aber solange das Wasser nur in dieser Form außerhalb am Gehäuse auftritt, sollte nichts Schlimmeres als Rost an Metallteilen auftreten. Hierauf wird auch in den Kommentaren auf Reddit wiederholt hingewiesen. (via reddit.com)

Aber Wasser auf den Platinen kann Kurzschlüsse verursachen und damit Komponenten dauerhaft schädigen. Das ist hier aber nicht der Fall. Generell sollten PC-Komponenten oder das Gehäuse auch nicht in diesem Ausmaß kühler daherkommen, als die Umgebungsluft – eher wärmer. Vor allem gilt das beim Einsatz von Luftkühlungen.

Beim Einsatz von Wasserkühlkreisläufen wie bei diesem Reddit-Erfahrungsbericht dürfte das Gehäuse allerdings weniger aufheizen. Dennoch ist solch ein Ausmaß an Kondensation unüblich.

Die Welt der Gaming-PCs und was so in ihnen steckt, ist riesig und wir auf MeinMMO haben hierzu viele Geschichten von Missgeschicken, Triumphen oder in einem speziellen Fall regelrechten Überschätzungen der Leistungsfähigkeit des eigenen Systems. Ein Nutzer meint eine wahre Höllenmaschine sein Eigen zu nennen, aber dabei irrt er sich und wird von der fachkundigen Community aufgeklärt.