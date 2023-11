Trailer zu Survival-MMORPG verspricht brutale Kämpfe zwischen Dinosauriern – Update bringt neue Angriffe, schwimmende Dinos und mehr

Was kommt mit dem neuen Update? Im aktuellen Patch gibt es vor allem neue Angriffsmöglichkeiten für bestimmte Dinosaurierarten. Raptoren können mit dem Update beispielsweise auf ihre Gegner springen, sich an ihnen festklammern und ihre scharfen Krallen in das Fleisch der Gegner rammen.

Path of Titans will ein Gefühl für die prähistorische Welt vermitteln. Es ist möglich, sowohl Fleisch- als auch Pflanzenfresser zu spielen. Mithilfe von Tools, die frei zur Verfügung stehen, können Spieler außerdem ihr eigenes Erlebnis schaffen.

Was ist Path of Titans?

