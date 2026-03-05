Spieler aus Path of Exile farmt 6 Wochen ein besonderes Schwert, bis die Entwickler seinen Traum mit einem Satz zerstören

Ein Spieler sucht in Path of Exile schon seit 6 Wochen nach einer besonderen Waffe, doch ein Satz der Entwickler reicht, um alles zunichte zu machen.

Was ist das für eine Waffe? Des Spielers Objekt der Begierde ist ein einzigartiges Schwert namens Oni-Goroshi. Der verzierte Säbel ist in mehrerlei Hinsicht besonders:

  • Spielmechanisch zählt Oni-Goroshi zu den Einhandwaffen, ihr könnt ihn aber nicht mit einem Schild oder einer anderen Einhandwaffe kombinieren
  • Das Schwert verpasst euch nicht nur einen besonderen Buff, sondern spricht sogar mit euch und kommentiert Ereignisse im Spiel

Es gibt nur zwei Wege, an die Waffe zu gelangen: Als garantierten Drop von einem extrem seltenes Monster, oder im Tausch gegen spezielle Divinations-Karten (laut www.poewiki.net).

Ein Spieler will Oni-Goroshi wohl so sehr haben, dass es sogar Grinding Gear Games – den Entwicklern von Path of Exile 1 und 2 – aufgefallen ist. Laut einem Beitrag der Entwickler auf X.com farme dieser Spieler nun schon 6 Wochen lang das Schwert, doch ein Satz zerstört jedliche Mühen.

„Es droppt nicht im Ruthless-Modus“

Dieser eine Satz lautet: „An den Exilanten, der seit 6 Wochen nach Oni-Goroshi farmt … Es droppt nicht im Ruthless-Modus.“

Der „Ruthless Mode“ ist ein besonders schwieriger Spielmodus, den ihr bei der Erstellung eines neuen Charakters auswählen könnt.  Der Modus macht es unter anderem schwerer, mächtigen Loot zu finden, was die Spielerfahrung insgesamt unerbittlicher macht.

Wie die Entwickler in ihrem Post verraten, sucht der Spieler vergeblich nach dem Schwert. Oni-Goroshi droppe im Ruthless Mode nämlich überhaupt nicht. Er könne also noch so lange für das Schwert grinden, wie er will – seine Hartnäckigkeit wird nie belohnt werden.

Die Community teilt diesen Schmerz. 6 Wochen lang für etwas zu farmen, das buchstäblich nicht droppen kann, sei der Gipfel von „Gaming-Hingabe trifft Entwickler-Grausamkeit“, schreibt etwa evilcassieroll (auf X.com).

Andere finden, der Spieler solle von den Entwicklern für seine Mühen belohnt werden. So meint zum Beispiel TihsonTV (auf X.com): „6 Wochen? Diese Person verdient ein permanentes Oni, das an ihren Account gebunden ist und das ihre Charaktere als Startwaffe erhalten.“ 

Die Idee geht aber noch weiter. Die Entwickler sollten alle Sprachzeilen aus dieser Version der Waffe entfernen, außer eine. Die solle dann lauten: „Oni-Goroshi droppt nicht im Ruthless-Modus.“

Ein paar andere wenden ein, der Spieler sei viel zu sehr mit farmen beschäftigt, um diesen Post überhaupt zu lesen. Das Team sollte ihm lieber noch eine Nachricht direkt im Spiel zukommen lassen, meint etwa der Nutzer Big_Ducks (auf X.com).

Ganz dem Namen nach ist der „Ruthless Mode“ eine Herausforderung für sich. Ganze zwei Jahre hat es gedauert, bis ein Spieler darin seinen Charakter auf das Maximallevel von 100 brachte. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Spieler erreicht Level 100 im schwierigsten Modus von Path of Exile, zockt dafür 3 Monate lang 14 Stunden pro Tag

