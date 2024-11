Spieler erreicht Level 100 im schwierigsten Modus von Path of Exile, zockt dafür 3 Monate lang 14 Stunden pro Tag

In Path of Exile hat der erste Spieler mit seinem Charakter das maximale Level im schwierigsten Modus des Spiels erreicht. Zwei Jahre lang hat das niemand geschafft.

Was ist das für ein Modus? In Path of Exile gibt es neben den normalen Spielmodi noch weitere Varianten mit ganz besonderen Regeln. Eine davon ist der Ruthless-Mode, ein Modus, der ausgesprochen anstrengend für die Spieler ist, weil viele Systeme nicht verfügbar sind.

Außerdem gibt es viel weniger Loot und viel weniger Erfahrungspunkte für die Spieler. Ein einzigartiger Item-Drop darf dort gefeiert werden wie ein kleiner Lotto-Gewinn. Quests geben im Ruthless-Mode weniger Belohnungen, Support-Gems kann man nicht mehr kaufen und weitere Endgame-Systeme sind abgeschaltet.

So anstrengend das Spielen auf solch einem Modus auch ist, umso bedeutsamer ist der Erfolg eines Spielers, der es geschafft hat, innerhalb von 3 Monaten nach dem Start bereits das maximale Level zu erreichen.

Bald geht es mit Path of Exile 2 weiter, hier könnt ihr den Trailer sehen:

3 Monate Dauerzocken für Glückwünsche aus dem Chat

Wie hat er das angestellt? Der Spieler Noodleshredder spielte seinen Charakter „unlagskin“ im Ruthless-Mode in nur 93 Tagen auf das maximale Level 100. Besonders beeindruckend sind die Spielstunden, die er dafür investiert hat.

Noodleshredder investierte in den 93 Tagen satte 54 Tage Netto-Spielzeit. Pro Tag sind das 14 Stunden, in denen sein Charakter im Schnitt online war. Auch wenn man nicht sagen kann, wie viele Stunden der Charakter einfach nur herumstand, ohne gespielt zu werden, ist die Zeit, in der der Charakter gelevelt wurde, beachtlich.

Wie reagiert die Community auf die Errungenschaft? Die Community freut sich für den Spieler und feiert seine Leistung. Bei Path of Exile wird immer bekannt gegeben, wenn der erste Spieler ein Level mit seinem Charakter erreicht, dementsprechend viele „GG“ und „GZ“ Posts erhielt Noodleshredder, wie im Video auf YouTube zu sehen ist.

Was macht das Leveln so schwierig? Nicht nur, dass man weniger Erfahrungspunkte erhält, macht das Leveln im Ruthless-Mode langsamer, auch die Einschränkungen im Endgame sorgen dafür.

Die niedrigen Drop-Raten sorgen dafür, dass Monster kaum neue Maps fallen lassen und härtere Gegner dadurch seltener werden. Außerdem sorgen die Einschränkungen dafür, dass die Charaktere schwächer werden.

Ein gewohnter Durchlauf wie in einer normalen Liga ist dadurch nicht durchführbar. Viele Spieler hören ab etwa Level 80 auf, ihre Charaktere weiter zu leveln. Der Modus ist wohl vor allem für Fans von Diablo 2 gedacht, denen Path of Exile zu einfach ist: Path of Exile ist vielen Neulingen zu hart, wird jetzt noch schwieriger – „Man muss schon ein wenig masochistisch sein“