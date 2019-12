Ein Spieler hat die neue Liga in Path of Exiles bereits durch und dabei eine harte Challenge geschafft – nur knapp eine Woche nach deren Start. Als Belohnung gibt es nun 8000$.

Wie hat er das angestellt? Während der aktuell laufenden Metamorph-Liga hat der Spieler Darkee den „Awakener“ gekillt. Darkee ist ein Streamer der E-Sports-Organisation Method, die regelmäßig First-Kills in WoW holt. Der Awakener ist der aktuell schwerste Boss im Spiel.

Darkee hat dazu einen Nekromanten gespielt und setzt auf Skelette – er hat ein ähnliches Build genutzt wie das Build, mit dem andere Spieler bereits starke Bosse nackt bezwungen haben. Sein Nekro ist auf Stufe 98 und Darkee selbst war bei seinem Kill am Awakener ziemlich vorsichtig.

Das Video seines Kills zusammen mit einigen Kommentaren findet ihr auf seinem Twitch-Stream Lightee7:

Watch First HCSSF Awakener Kill !awakener for PoB from Lightee7 on www.twitch.tv

Darum ist das so stark: Darkee hat den Boss im Modus „Hardcore Solo Self-found“, also ohne jegliche Interaktion mit anderen Spielern und eben „Hardcore“ getötet. Wenn sein Charakter stirbt, war es das mit der Reise.

Gespielt hat Darkee über 5 Tage und 15 Stunden. Da er den Kill am 19. Dezember geholt hat, war das entsprechende Update gerade einmal etwa 7 Tage alt. Er hat also zwischen 18 und 20 Stunden am Tag gespielt. Andere Leute stellen mit solchen Zahlen Weltrekorde auf oder spielen Path of Exile einfach in zwei Stunden durch.

Darkee besiegt Boss, gewinnt 8000$

Dafür gibt es den Preis: Darkee hat den Awakener als erstes in diesem Modus bezwingen können. Auf den Boss wurde eine Art Kopfgeld ausgesetzt: In einer Herausforderung haben die Entwickler in Zusammenarbeit mit dem Content Creator Zizaran ein Preisgeld ausgesetzt.

Der erste Spieler, der den Awakener besiegt, bekommt dafür 8000$. Dabei gibt es noch weitere Belohnungen für alle, die jetzt kommen:

4000$ für Platz 2

2000$ für Platz 3

500$ für Platz 4-15

20 Bundles mit Items aus dem Ingame-Shop, verlost unter allen, die den Boss auf höchster Stufe gelegt haben

Path of Exile selbst geht es im Moment offenbar recht gut. Die neue Metamorph-Liga verhalf dem Spiel schließlich zu einem großen Erfolg auf Twitch: