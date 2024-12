In Path of Exile 2 ist kurz nach Release ein Skill so übermächtig, dass die Entwickler ihn nerfen müssen

Path of Exile 2 ist am 6. Dezember 2024 im Early Access erschienen. Was ihr vor dem Kauf wissen solltet und welche Inhalte das Spiel bietet, findet ihr ausführlich auf MeinMMO erklärt. Hier haben wir alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst: Path of Exile 2: Alle Infos zum Release – Early Access, Klassen & Crossplay

Was sagen die Entwickler noch? Die Entwickler erklären aber auch, dass das nicht der einzige Skill ist, den man aktuell unter Beobachtung hält. In näherer Zukunft könnten daher weitere Nerfs kommen, die Fähigkeiten anpassen.

Wir spielen gerade mit euch und sammeln eine Menge eures Feedbacks, das wir in der kommenden Woche so gut wie möglich umsetzen werden, sobald das Team vor den Feiertagen wieder im Büro ist.

In einem Post auf X.com schreibt das Team von Path of Exile 2, dass die Fähigkeit viel zu stark sei und man sie deswegen mit dem nächsten Hotfix abschwächen wolle.

Um was für einen Skill geht es? Die Klasse Ranger (Waldläufer) hat einen Skill, der “Magnetic Salvo” heißt. Der Skill befindet sich auf dem Edelstein-Level 13, also sehr weit unten im Skill-Baum. Mit der Fähigkeit könnt ihr jede Menge Flächenschaden verursachen und damit viele Gegner auf einmal ausschalten. Doch das ist wohl zu viel, glauben die Entwickler.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to