Die Spieler sind schon in Season 1 so genervt von einem Feature in Path of Exile 2, dass sie sagen: „Verliere den Willen, zu spielen“

Die erste Season von Path of Exile 2 ist in vollem Gange. Viele Spieler haben ihren ersten Charakter inzwischen gut ausgerüstet und sehen sich nach einem zweiten um, doch ein Feature raubt ihnen die Lust auf einen neuen Charakter.

Was nervt die Spieler? In Path of Exile 2 haben viele Spieler ihren ersten Charakter der Season 1 inzwischen ausgestattet und auf ein Niveau gebracht, dass sie über einen zweiten Charakter nachdenken. Während es inzwischen viele interessante Builds gibt, die nur darauf warten, von den Spielern ausprobiert zu werden, bedeutet ein neuer Charakter auch jedes Mal einen neuen Durchlauf durch die Kampagne.

Die Kampagne in Path of Exile 2 ist aktuell jedoch unbeliebt und hat einige Probleme, wie die Spieler jetzt erklären.

Hier könnt ihr den Trailer von Path of Exile 2 „Dawn of the Hunt“ sehen:

Das Problem mit der Kampagne

Warum ist die Kampagne so unbeliebt? In der aktuellen Early-Access-Version von Path of Exile 2 muss jeder Charakter zweimal durch die Kampagne des Spiels. Sie besteht dabei aus Akt 1 bis 3 und dann nochmal aus Akt 1 bis 3 auf dem Schwierigkeitsgrad Cruel. Dieser soll schwieriger und langwieriger sein und die Spieler vor die gleiche Herausforderung stellen, wie es in der Vollversion die Akte 4 bis 6 sollen.

Für die Spieler sorgt das jedoch dafür, dass sie bei einem zweiten Charakter die Kampagne nicht zum zweiten, sondern zum dritten und vierten Mal durchspielen müssen. Dass die Spieler davon genervt sind, zeigen sie auch auf Reddit.

H-oltz schreibt auf Reddit: „Die Kampagne ist für die ersten 3 Akte in Ordnung, aber sie dann auf grausame Art und Weise wiederholen zu müssen, ist eine richtige Nervensäge.“

Auch potatoshulk sieht das ähnlich auf Reddit: „[…] Sobald ich zu Cruel komme, verliere ich den Willen, zu spielen. Die gleichen Akte, die ich schon erledigt habe, […] macht keinen Spaß.“

Grimpaw hofft auf Reddit, dass es besser wird: „Im Moment hasse ich es nur, dass ich es zweimal machen muss. Ich hoffe, die nächsten Akte sind mindestens angenehm und nicht mit nervigen Mobs gefüllt.“

Warum spielt man die Kampagne zweimal? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben während der Entwicklung einen Cut gemacht, um das Endgame statt der Kampagne weiterzuentwickeln. Für den Chef Jonathan Rogers war klar, dass die Spieler lieber ein gutes Endgame statt weitere Teile der Kampagne wollen, wenn PoE2 in den Early Access startet (via YouTube).

Damit die Spieler jedoch ihren Charakter fließend leveln können, war es nötig, Gebiete mit Feinden auf den gleichen Stufen, wie man sie in Akt 4 bis 6 gefunden hätte, zu erschaffen. Die Entwickler entschieden sich also dazu, die ersten 3 Akte zu recyceln und die Feinde im Cruel-Schwierigkeitsgrad stärker zu machen. Die fehlenden Akte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt.

Ob die Spieler bereits im Early Access die neuen Teile der Kampagne zu Gesicht bekommen, bleibt abzuwarten. Geholfen wäre vielen wohl auch, wenn man auf einem zweiten Charakter nicht mehr alle Inhalte der Kampagne erneut spielen müsste. Dieses Feature ist aktuell jedoch nicht angekündigt. Zuletzt haben die Entwickler gezeigt, wie beliebt die Klassen in Path of Exile 2 Season 1 sind: Entwickler von Path of Exile 2 verraten, welche Klasse am beliebtesten ist, eine dominiert besonders