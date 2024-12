Path of Exile 2: Erster Spieler erreicht Level 100 – und kaum jemand kennt ihn

Der erste Spieler von Path of Exile 2 hat das maximale Level von 100 erreicht. Doch er ist kein Streamer und auch seine Klassenwahl überrascht.

Was wurde erreicht? Etwa dreieinhalb Wochen nach dem offiziellen Start von Path of Exile 2 hat der erste Gamer das maximale Level 100 erreicht. Doch statt eines Streamers oder anderen Content Creators handelt es sich um einen unbekannten Mönch namens „heygyus“.

Wer hinter dem Namen steckt und was ihn noch besonders macht, erfahrt ihr hier.

Ein NPC in Path of Exile 2 ist ebenso mysteriös wie nützlich:

Unbekannter Spieler mit jahrelanger Erfahrung

Um wen geht es? Der Spieler „heygyus“ hat es geschafft, als Erster das Maximallevel 100 in Path of Exile 2 zu erreichen. Die Entwickler von Grinding Gear Games hatten vorab bekannt gegeben, dass der Weg bis Level 100 in PoE2 schwieriger und härter werden würde als noch im Vorgänger.

Wie viel Zeit „heygyus“ für seine Errungenschaft gebraucht hat, ist genauso unbekannt wie die Identität des Gamers. Sein Profil auf der Website der Entwickler (via Pathofexile.com) ist privat. Durch seine Abzeichen lässt sich jedoch erkennen, dass er mindestens seit 2018 spielt, denn er besitzt das Abzeichen des „Delve Supporter Pack“, was zu diesem Zeitpunkt erhältlich war.

Außerdem ist bekannt, dass „heygyus“ Russisch spricht. Dies geht aus seinen Forenposts im offiziellen Forum aus dem Jahr 2020 hervor.

Welche Klasse zockt er? Im Gegensatz zu vielen anderen Topspielern, die den „Stormweaver“ wählen, setzt „heygyus“ auf eine eher unbeliebte Nahkampf-Klasse. Er wählt den Mönch-Invoker und ist damit der einzige Spieler unter den Top-10 mit dieser Klasse. Sieben der zehn besten Profis setzen auf den „Stormweaver“ (via Pathofexile.com).

Ein Forenpost gibt etwas Aufschluss über das Build des Profis. So beschwerte er sich am 19. Dezember 2024 darüber, dass Path of Exile 2 abstürzen würde, wenn man die Fähigkeit Sturmglocke nutzen und zeitgleich die „Temporalis Silk Robe“ tragen würde.

Viele Invoker-Builds verwenden den Sturmglocken-Skill. Dieser Skill erlaubt es dem Nahkämpfer, eine große Glocke zu platzieren, auf die man einschlagen und Elemente wirken kann, die dann ringsum weitergegeben werden.

Auch wenn es von dem Moment anscheinend kein Video oder Screenshot gibt, an dem „heygyus“ das Maximallevel erreicht hat, ist diese Errungenschaft doch etwas Besonderes. Gerade weil kein bekannter Content-Creator das Rennen gewonnen hat, sondern ein Spieler, der wohl lieber anonym bleiben will.

