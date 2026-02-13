Path of Exile 2 wirft den Plan für die Zukunft um, könnte damit sogar GTA 6 aus dem Weg gehen

Path of Exile 2 ist auch in China ein beliebtes Spiel. Zum chinesischen Neujahr gratulierte der Chef jedoch nicht nur, er machte auch eine Ankündigung.

Was ist das für eine Ankündigung? In einem Video richtet der Chef von Path of Exile 2, Jonathan Rogers, eine Grußbotschaft an die chinesischen Spieler aus (Quelle: YouTube). Er wünscht Ihnen alles Gute zum neuen Jahr, das nach dem Mondkalender in China am 17. Februar beginnt und dem Tierzeichen des Feuer-Pferds zugeordnet ist.

Doch statt einfach nur seine Wünsche zu übermitteln, verrät er mehr. So erzählt er, dass Ende April die neue, große Erweiterung vorgestellt wird. Entsprechend folgt dann wohl im Mai auch der Release der Erweiterung, was zwei Monate nach dem eigentlich angepeilten Datum liegt, denn die neue Erweiterung sollte eigentlich schon im März 2026 veröffentlicht werden.

Hier könnt ihr die aktuelle Erweiterung von Path of Exile 2 im Trailer sehen:

Verspätung mit Folgen

Was bedeutet die Verspätung? Die Verspätung der neuen Erweiterung und Season von Path of Exile 2 bedeutet, dass es 2026 wohl nur 2 statt wie gewohnt drei neue Erweiterungen für das Spiel geben wird. Wenn die neue Erweiterung im Mai startet, könnte die nächste darauf wohl frühstens im September starten, was eine dritte Erweiterung vor den Weihnachtsferien eher unwahrscheinlich macht.

Die Verschiebung der neuen Season öffnet auch die Frage, ob Path of Exile 2 nach dem aktuellen Plan wirklich 2026 seinen vollständigen Release feiern wird, der eigentlich schon für 2025 geplant war.

Ähnliche Fragen stellen sich auch die Fans, die dem ARPG zwar wohl alle Zeit der Welt gönnen, um ein gutes Spiel zu werden, dennoch aber nicht gerade glücklich darüber sind, länger auf Updates warten zu müssen.

Was sagen die Fans? Die Fans von Path of Exile 2 sind zwiegespalten. Zum einen haben sie nichts dagegen, dass man noch länger das nächste Update von Path of Exile (1) spielen darf und man sich mehr Zeit für ein gutes Update lässt.

Andererseits zeigen sich die Nutzer auf Reddit auch besorgt über den Release-Plan für die Version 1.0. Das Ende des Early-Access scheint mit dieser Botschaft für sie nochmal in weitere Ferne gerückt zu sein.

Immerhin könnte man mit einem Release Anfang 2027 GTA 6 aus dem Weg gehen. Auch wenn die Schnittmengen der beiden Spiele wohl sehr gering sind, ist der Release von GTA 6, auch ein Ereignis, mit dem die Entwickler von Path of Exile 2 wohl kaum konkurrieren möchten.

Die Entwickler von Path of Exile 2 werden den Release ihres Spiels dann bringen, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Da gibt es keinen Zweifel. Ob das jedoch noch 2026 klappt, ist hingegen fraglich. Vor 3 Monaten klang das noch anders: Path of Exile 2 muss seinen Release erneut verschieben, der Chef selbst erklärt, wann es fertig sein soll