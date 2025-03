Path of Exile 2 verschenkt coole Animation, aber ihr habt nur 10 Stunden Zeit

In Path of Exile 2 haben die Entwickler eine neue Belohnung für die Spieler angekündigt. Wer zur richtigen Zeit auf Twitch zuschaut, erhält einen Vollstreckereffekt. Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

Um welche Animation geht es? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben eine neue Belohnung in Form eines Twitch-Drops angekündigt. Diesmal gibt es für alle Spieler die Möglichkeit, sich einen Vollstreckereffekt zu verdienen. Ein Vollstreckereffekt ist eine Animation, die immer dann abgespielt wird, wenn ihr einen Boss in Path of Exile 2 erledigt.

In diesem Fall könnt ihr den einzigartigen „Henkerguillotine“-Effekt erhalten, der eure Feinde beim Besiegen mittels einer vom Himmel fallenden Guillotine erledigt.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Path of Exile 2 „Dawn of the Hunt“ sehen:

Nur 10 Stunden Zeit

Wie bekommt man die Animation? Der Vollstreckereffekt wird über Twitch als Drop verteilt. Um ihn zu erhalten, müsst ihr zunächst euren „Path of Exile 2“-Account mit eurem Twitch Account verbinden. Geht dafür einfach auf die verlinkte Website von Path of Exile und drückt auf „Connect“ neben Twitch im Reiter „Other Connections“. Nach dem Abschluss solltet ihr auf der Website sehen, dass euer Account verbunden ist.

Um euren Drop auf Twitch abzuholen, müsst ihr zur richtigen Zeit einen Stream von Path of Exile 2 mit aktivierten Drops ansehen. Der Start der Drops ist der 27. März um 20:00 Uhr abends, und das Ende ist bereits am Folgetag, dem 28. März um 06:00 Uhr. Ihr habt also nur 10 Stunden Zeit, um den Drop zu verdienen.

Um euch den Vollstreckereffekt zu sichern, müsst ihr innerhalb der 10 Stunden für mindestens 2 Stunden einen Stream aus der Twitch-Kategorie „Path of Exile 2“ ansehen. Im Anschluss müsst ihr eure Belohnung auch noch aus eurem Twitch-Inventar abholen, damit sie ins Spiel übertragen wird.

Hier könnt ihr den Vollstreckereffekt in Aktion sehen:

Was passiert, wenn man den Zeitraum verpasst? Viele Skins, Effekte und andere Twitch-Drops wurden in der Vergangenheit später als kaufbare Items in den Shop aufgenommen. Dort erhaltet ihr sie jedoch nicht gratis, sondern müsst sie als regulären Kauf erwerben. Im Falle der Vollstreckereffekte kann dies etwa zwischen 10 € und 18 € kosten. Außerdem kann es noch einige Monate oder länger dauern, bis der Effekt in den Shop kommt.

In Path of Exile 2 steht aktuell alles im Zeichen der neuen Season. Auch die kurze Dauer der Belohnung zielt wohl darauf ab, dass die Zuschauer genau zum Ankündigungslivestream der neuen Erweiterung „Dawn of the Hunt“ auf dem offiziellen Kanal einschalten. Wer jetzt schon wissen will, welche Inhalte bekannt sind, findet hier unsere Übersicht: Path of Exile 2 Patch 0.2.0: Alle Infos zu Dawn of the Hunt, Release und neue Waffe