Palworld: Xenolord – So besiegt, züchtet oder findet ihr den stärksten Raid-Boss

In Palword gibt es ein Pal, das ihr unbedingt in eure Truppe aufnehmen solltet und das ist der düstere Xenolord. Er ist nicht nur stark, sondern kann euch auch als nützliches Reittier dienen. Alles Wichtige über ihn erfahrt ihr hier.

Was ist der Xenolord? Der Xenolord gilt in Palword als einer der wohl mächtigsten Raid-Bosse im Spiel, und das zeigt er auch eindrucksvoll im Kampf. Mit verheerenden Angriffen aus dem All sowie dem Beschwören von Minions besitzt der Drache Talente, die ihn zu einer starken Bedrohung für euch und eure Freunde macht. Für viele ist dies das ultimative Pal für den Kampf und deshalb machen sich viele auf die Suche nach ihm, um ihren Trupp zu erweitern. Zuerst aber müsst ihr ihn finden.

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Xenolord: Finden und herausfordern

Wie finde ich den Xenolord? Direkt könnt ihr ihn in der Wildnis oder in einem Dungeon nicht finden. Stattdessen ist der Xenolord an einer Mechanik rund um Fragmente gebunden. Mit der Implementierung der Feybreak-Insel könnt ihr auf den dortigen Dungeons mit etwas Glück am Ende die Xenolord-Steintafel-Fragmente finden.

Abseits davon könnt ihr eure Pals auch auf die Expedition zur Feybreak-Insel schicken. Dort haben sie eine gewisse Chance, ebenfalls an die Fragmente heranzukommen.

Insgesamt benötigt ihr 4 Exemplare der besagten Fragmente, die ihr dann auf eurer Werkbank zu einer Steintafel zusammensetzen könnt.

Um Xenolord nun herauszufordern, müsst ihr jetzt die Steintafel auf eurem Beschwörungsaltar platzieren. Gleich danach spawnt der Drache an Ort und Stelle. Ihr habt dann ab dem Zeitpunkt 10 Minuten Zeit, ihn zu besiegen und seine 1,3 Millionen LP runterzuknüppeln.

Versagt ihr und läuft die Zeit ab, verschwindet er und die Steintafel wird aufgebraucht. Ihr müsst dann erneut Fragmente sammeln, um den Raid wieder zu starten. Den Kampf solltet ihr also am besten gewinnen.

Xenolord: So besiegt ihr ihn

Um den Xenolord zu besiegen, solltet ihr viele Vorkehrungen treffen denn der Bosskampf ist kein Spaziergang. Auf folgendes solltet ihr also achten:

Baut euren Beschwörungsaltar in einer nicht entflammbaren Gegend (keine Holzhütten und am besten Steinböden oder Metallkonstruktionen).

Eure Pal-Armee sollte nur aus Frostallion/Cryolinx bestehen, denn Eis ist seine einzige Schwäche Züchtet deshalb mindestens 15-20 Exemplare am besten mit starken passiven Werten sowie Sternen

Nutzt als Waffen entweder den Raketenwerfer, Laser-Gatlinggewehr, Sturmgewehr oder den Hightech-Bogen Achtet hierbei vor allem auf einen hohen Wert eures Bauplans um den maximalen Schaden zu verursachen

Konsumiert Nahrung mit Angriff-Buffs

Wichtig ist hierbei vor allem auf seine Angriffsmuster zu achten, denn wenn ihr 50 % seines Lebens abgezogen habt, beschwört Xenolord seine Diener und die können eure Pals im Kampf ablenken. Nutzt dann am besten eure Waffe mit großem Flächenschaden (den Raketenwerfer zum Beispiel) und feuert einen Schuss in die Meute, um das Schlachtfeld auszudünnen.

Der Kampf ist etwas zäher, da ihr währenddessen auf eure Truppe achten, verwundete Pals austauschen und währenddessen aktiv auf den Xenolord feuern müsst. Mit etwas Geduld und der richtigen Vorbereitung lässt sich dieser Boss aber entspannt besiegen.

Wenn er erledigt wurde, erhaltet ihr neben seltenem Loot sein Ei, das ihr dann in einem Brutkasten ausbrüten könnt. Nach der Brutzeit schlüpft aus dem Ei euer erster Xenolord.

Xenolord: Züchten – Geht das überhaupt?

Kann man den Xenolord züchten? Ja, das geht, ihr benötigt dafür aber eine männliche und weibliche Version des Pals und hier kommt der schwierige Teil: ihr müsst dafür den Raid mehrfach durchspielen und Glück haben nach zwei Runden beide Geschlechter zu erwischen. Danach folgt ihr der üblichen Prozedur der Zucht und vereint beide Pals. Achtet darauf, dass ihr bei der Zucht die besten passiven Werte vererbt wie Muskelprotz oder Wild.

Das waren alle wichtigen Infos zum Xenolord und wie ihr ihn finden, besiegen und züchten könnt. Habt ihr das Pal schon in eure Reihen aufnehmen können und kennt vielleicht sogar Tricks, um den Kampf noch einfacher zu gestalten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Palworld findet ihr hier: Palworld 1.0: Alle Infos zu Release, Roadmap und Features des neuen Updates